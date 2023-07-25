رد انتقامي حاسم.. قوات جوية روسية تشن هجوما على العاصمة الاوكرانية كييف

كشفت وكالة رويترز نقلا عن الإدارة العسكرية الأوكرانية في نبأ عاجل منذ قليل عن أن قوات روسية تشن في هذه اللحظة هجوما جويا على العاصمة الاوكرانية كييف.

يأتي هذا في أعقاب هجوم بطائرات الدرون شنته اوكرانيا امس الاثنين على العاصمة الروسية موسكو، وتوعدت روسيا في اعقابه كييف بالرد الحاسم

وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد أن دمرت طائرتان بدون طيار مبان في موسكو في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بما في ذلك واحدة قريبة من مقر وزارة الدفاع ، فيما وصفته بأنه عمل إرهابي وقح.

ولم يصب أحد في الهجوم ، الذي قال مسؤول أوكراني رفيع إنه سيكون هناك المزيد ، لكن طائرة مسيرة قصفت بالقرب من مبنى موسكو حيث يعقد الجيش الروسي إحاطات بشأن ما يسميه 'عمليته العسكرية الخاصة' ، وهي ضربة رمزية أكدت مدى وصول مثل هذه الطائرات بدون طيار.

وقال مراسل لرويترز شاهد آثار الحادث ، إن الطرق القريبة أغلقت مؤقتًا ، ونوافذ في الطابقين العلويين من مبنى إداري ضربتها طائرة بدون طيار ثانية في منطقة أخرى بموسكو ، وتناثر الحطام على الأرض.

وقالت بولينا الشابة التي تعيش بالقرب من المبنى الشاهق لرويترز 'كنت نائمة واستيقظت على انفجار. بدأ كل شيء يهتز.'

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن طائرة هليكوبتر ثالثة لا تحمل متفجرات سقطت على مقبرة في بلدة خارج موسكو ، وتعهدت بالعثور على جميع المسؤولين ومعاقبتهم.

وقال الكرملين إنه سيواصل حملته في أوكرانيا ويلبي جميع أهداف العملية التي يقول عنها كييف ومعظم الغرب إنها حرب غزو وحشية.

كان هجوم موسكو بطائرة بدون طيار ، وإن لم يكن خطيرًا من حيث التكلفة البشرية أو الأضرار ، هو الأكثر شهرة من نوعه منذ وصول طائرتين بدون طيار إلى الكرملين في مايو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سربًا من 17 طائرة مسيرة شن هجمات ليلية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 ، مضيفة أنها استخدمت معدات مضادة للطائرات المسيرة ودفاعات جوية لإسقاطها. وقال رئيس شبه جزيرة القرم الذي ركبته روسيا إن مستودعا للذخيرة تعرض للقصف وتضرر مبنى سكني.

وقالت وزارة الخارجية عن هجمات الطائرات بدون طيار في موسكو وشبه جزيرة القرم 'نحن نعتبر ما حدث استخداما آخر للأساليب الإرهابية وترهيب السكان المدنيين من قبل القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا'.

ويحتفظ الاتحاد الروسي بالحق في اتخاذ اجراءات انتقامية قاسية '.

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الآن ، إن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي ضربتها في أوكرانيا ، مضيفًا ما وصفه بالأهداف عالية التأثير غير المتوقعة وغير التقليدية.

ووعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي نادرا ما تعلق حكومته على الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ، يوم الأحد بما أسماه 'بالانتقام من الإرهابيين الروس بسبب أوديسا'.

وكان ذلك في إشارة إلى أيام من الضربات الصاروخية الروسية القاتلة على أهداف في المدينة الساحلية التي تقول موسكو إنها رد على هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على جسر القرم قتل والدا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وقالت كييف يوم الاثنين إن هجوما بطائرة مسيرة روسية دمر مستودعات حبوب أوكرانية على نهر الدانوب وأصاب سبعة أشخاص.

'عمل إرهابي'

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف: 'هاجمت طائرات بدون طيار ليلاً عاصمة' الأورك 'وشبه جزيرة القرم' ، مستخدماً مصطلحاً مهيناً يستخدمه بعض الأوكرانيين للإشارة إلى الروس. 'الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي أصبحت بالفعل أقل قدرة على الدفاع عن سماء المحتلين'.

وأضاف فيدوروف ، أحد المسؤولين الذين قادوا الجهود الأوكرانية لإنشاء 'جيش من الطائرات بدون طيار' ، على تطبيق المراسلة Telegram: 'بغض النظر عما سيحدث ، سيكون هناك المزيد من هذا'.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استخدمت معدات لاسلكية لإخراج الطائرتين الأوكرانيتين المسيرة ، مما أجبرهما على التحطم ، وبالتالي إحباط ما وصفته بمحاولة 'هجوم إرهابي'.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة آر تي في آي التلفزيونية الأوكرانية إنها مذنبة بما وصفته بأنه 'عمل من أعمال الإرهاب الدولي'.

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تطبيق المراسلة Telegram الخاص به إن مبنيين غير سكنيين تعرضا للقصف في حوالي الساعة الرابعة صباحًا (0100 بتوقيت جرينتش) ، مضيفًا أنه لم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.

نقلاً عن خدمات الطوارئ ، أفادت وكالات الأنباء الحكومية الروسية أنه تم العثور على شظايا طائرة بدون طيار بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي ، الذي يمر عبر موسكو. الموقع قريب من العديد من مباني وزارة الدفاع ، بما في ذلك بعض التقارير المرتبطة بجهاز المخابرات العسكرية الروسية GRU.

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن حركة المرور أغلقت مؤقتًا في الشارع وكذلك في شارع ليخاتشيف ، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.

من المرجح الآن أن يتجه الانتباه إلى المكان الذي تم إطلاق الطائرات بدون طيار منه وما إذا كان للمخربين الموالين لأوكرانيا داخل روسيا دور.

بعد هجوم مايو بطائرة بدون طيار على الكرملين، خلص خبراء الطائرات الأمريكية بدون طيار إلى أنه ربما تم إطلاقها من داخل روسيا.