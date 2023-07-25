العثور على خمس جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى بين ليبيا وتونس

قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان ، الإثنين ، إنه تم العثور على خمس جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في منطقة مقفرة بالقرب من الحدود بين ليبيا وتونس.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على الجثث خلال دوريات قرب المناطق الحدودية مع تونس بين الظهرة وطويلة الرطبة.

تقطعت السبل بالعشرات من الأفارقة من جنوب الصحراء بالقرب من الحدود الليبية ويقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة الحدودية من مدينة صفاقس في وقت سابق من هذا الشهر.

ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى ملاجئ في بلدتين ، لكن جماعات حقوقية قالت إن العشرات ما زالوا عالقين هناك في ظروف صعبة للغاية ، وتركوا عطشى وجائعين في موجة حر غير مسبوقة.

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير شباط بالهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده ، قائلا في تصريحات انتقدتها جماعات حقوقية إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس.