خالد الغندور يثير الجدل بسبب شقيق حسين الشحات

نشر الإعلامي خالد الغندور، صورة مثيرة لشقيق حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، من مباراة قديمة للأهلي والزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: “ده اخو حسين الشحات في ماتش الزمالك و الأهلي وهو بيرفع جزمته في وش الجمهور، يا ترى تم منعه من دخول المباريات يا ترى تم وضع اسمه من الممنوعين من الدخول ولا الأمر عادي وطبيعي إن طول ما البعض بيخرج عن النص و لا عقوبة بيحصل بعد كده كل اللي احنا بنشوفه”.

وقررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوي نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.