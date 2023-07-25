صحف الكويت| السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من القضايا أمام المحاكم .. طفرة سياحية في مصر خلال 2023.. 49 درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم.. لا يوجد نقص شديد في الأدوية

خبير سياحي : مصر تطمح لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليوناً

القاهرة تنفي وجود مشكلات تقنية في حقل ظهر

وزير الخارجية الكويتي بحث ورئيس المجلس الأوروبي تسهيلات إصدار تأشيرة «شنغن» للمواطنين الكويتيين

مجلس الوزراء الكويتي يعتمد الحساب الختامي للدولة

وزير الصحة : لا يوجد نقص «شديد» في الأدوية بالوزارة



تناولت صحف الكويت، عددا من القضايا المحلية التي جاء على رأسها موضوع الحساب الختامي، علاوة على اهتمامها بالأنباء العربية والدولية.

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد.

كما وجه الرئيس السيسي - خلال اجتماعه، امس، مع وزير العدل المستشار عمر مروان - في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أكد د.جمال الحداد، الخبير السياحي وعضو المجلس الإقليمي للسياحة الآثار، أن القطاع السياحي في مصر حاليا يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث تم وضع استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونا بحلول عام 2028 وتحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 25% و30%.

وأوضح الحداد، في تصريح خاص لـ «أنباء مصرية»، أن مقومات تلك الاستراتيجية، تمثل عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وتوفير فرص استثمارية أمام المصريين في الداخل والعاملين بالخارج.

وقال إن السياحة في مصر وخاصة السياحة الشاطئية بلغ حجمها في مصر بنحو 85% من إجمالي السياحة المصرية، كما تستحوذ المناطق الساحلية على أكثر من 70% من الطاقة الفندقية العاملة.

وأضاف الحداد قائلا: «إن الاستراتيجية، تتضمن أحد مقوماتها تحسين البنية التحتية السياحية في مصر، بما يتضمن ذلك تطوير الفنادق والمنتجعات والمواقع السياحية والمعالم السياحية الأخرى. وفي المناطق الساحلية والأماكن الأثرية والمدن القديمة والوجهات السياحية الأخرى لتلبية احتياجات وتوقعات السياح، وجميعها تمثل فرصا استثمارية بالقطاع».

وقال إن الإحصاءات تشير إلى دخول نحو 11.7 مليون سائح العام الماضي 2022، ويتوقع أن يحقق العام الحالي 2023 زيادة بمعدل 28%، ما يدعم الاستثمار في المشروعات المختلفة بالقطاع ليتواكب مع نمو الإقبال السياحي الوافد للدولة.

وأضاف الحداد أن زيادة نسب السياحة الوافدة للبلاد جعلت الدولة المصرية تخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى الضعف خلال السنوات العشر القادمة، مما يتطلب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقدت أعماله في العاصمة الإيطالية روما، حيث تم بحث التسهيلات التي ستقدم للمواطنين الكويتيين بشأن إصدار تأشيرة الشنجن.

إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان تناول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في عدد من المجالات.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، أنه عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جده بالمملكة العربية السعودية .



وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/2023 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لولي العهد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

ذكرت الصحيفة، قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي إنه لا يوجد نقص "شديد" للأدوية في وزارة الصحة مؤكدا على وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوفرة.

وأضاف الوزير العوضي في مداخلة له أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن الوزارة تعمل على ميكنة وادخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية.

وأشار إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي "كأمن دوائي للدولة" من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي.

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.

وذكرت صحيفة الوطن، نفت الحكومة المصرية الاثنين ما انتشر من أنباء حول وجود مشكلات تقنية في حقل (ظهر) للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تسببت في تراجع طاقته الإنتاجية وتهدد بخروجه من الخدمة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية في حقل (ظهر) وأنه يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية.



وأكد البيان أن الشركاء في حقل ظهر وهم شركات (إيني) الإيطالية و(بي بي) الإنجليزية و(روزنفت) الروسية و(مبادلة) الإماراتية و(إيجاس) المصرية لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج في الحقل والتي تقارب 3ر2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.



وأشار البيان الى أن إجمالي استثمارات حقل (ظهر) بلغت حتى الآن 12 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث القادمة.

قالت صحيفة القبس الكويتية، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون حاراً إلى مائل للحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 49.



