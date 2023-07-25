عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ فيروسات للمواطنين: حمى الضنك لا تنتقل بسهولة بين البشر

حمى الضنك
حمى الضنك

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن هناك فيروسات عديدة كانت تتواجد قديما، وتظهر بشكل متعاقب على مدار الأعوام، مثل السارس وكورونا، منوها بأن حمى الضنك من الفيروسات التي ظهرت قديما ويتكرر ظهورها كل فترة.

وأضاف "محمد على" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن أعراض حمي الضنك تبدأ بحمى مثل كل الإصابات الفيروسات ثم آلام وأوجاع في العضلات والعِظام، وهذا المرض قد ينتقل إلى الإنسان في صورتين، الأولى متوسط ويشفى فيه الإنسان خلال أسبوعين أو 7 أسابيع، والثانية هي الصورة الحادة التي ينتج عنها وفيات لكن بنسبة ليست كبيرة.
 


وأوضح أن الحمى تنتقل عن طريق الدم، من خلال نوع من البعوض، ونصف سكان العالم معرضين للإصابة بهذا الفيروس، نتيجة انتشار البعوض في العديد من دول العالم، والمرض يصيب 100 مليون إنسان حول العالم، ونسبة الوفيات قليلة جدا.

واسترسل:  أنواع البعوض المسببة للإصابة بحمى الضنك ليست موجودة في مصر، لكنها هاجرت إلى مصر، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية من عوامل انتقال كائنات حية لبيئات مختلفة.

 وشدد على أهمية السيطرة على البعوض بمنع وجود بيضه وتكاثره في المياه الراكدة واستخدام المبيدات المخصصة والاسبراي الطارد للناموس، مؤكدا أن الحمى لا تنتقل بسهولة بين البشر.

حمى الضنك الفيروسات كورونا التغيرات المناخية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

بدون زيادات جديدة.. تفاصيل الرسوم المفروضة على شحن الرصيد

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

صدمة أهلاوية.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

ترشيحاتنا

ننشر أسماء الفائزين بالتزكية لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية بـ12 محافظة

قلب مفتوح.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن حالة الطفلة بائعة المترو

الأرصاد تكشف موعد إنتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

جريمة شرف .. قطع رأس أخته وقدمها للشرطة في الهند

نار التعديلات القضائية تحرق إسرائيل.. حكومة نتنياهو تهدد الدولة العبرية|هل تحدث النبوءة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

كلية الدفاع الجوي تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات ITC-Egypt 2023

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ