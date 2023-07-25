توزيع 20 طن مواد غذائية وتسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

للشهر الثاني على التوالي..

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير اليوم احتفالية كبري بمحافظة بني سويف شهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع 20 الف طن مواد غذائية ولحوم علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع بروتوكول التعاون المٌبرم بين المؤسسات الثلاث في شهر يونيو الماضي، والذي يهدف إلي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصادياً، من خلال تسليمهم 1200 مشروع اقتصادى، وتقديم دعم غذائي بنحو 20 طن من اللحوم، و 18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف على مدار ستة أشهر.

حضر الاحتفالية مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، و بلال حبش نائب محافظ بني سويف بجانب عدد من متطوعي التحالف.

وأوضح البيان أن عملية تحديد الحالات المستفيدة تمت وفق أبحاث ميدانية حددت الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وعلي رأسها المرأة المعيلة وذوي الهمم، بالإضافة إلى عائل الأسرة حال إصابته بمرض يمنعه من توفير احتياجات أسرته.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجآ بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة و الدعم للمستحقين، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات، والتي تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفر فرص عمل مباشرة و غير مباشرة سعيًا لتوفير الحياة الكريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية.