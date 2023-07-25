التجارة الداخلية: معظم التجار يتربحون من الأزمات والدولة تقف لهم بالمرصاد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه في ظل الأزمات معظم التجار يصنعون أرباحا تفوق الأرباح في الحالات الاعتيادية للأسواق، وبعض التجار يتربحون من الأزمات، وهناك قضايا مختلفة.



وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، إن هناك عدد كبير من القضايا والمخالفات التي تم تحريرها، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات المضبوطة يتم طرحها من جديدة في منافذ ومعارض الوزارة بأسعار مخفضة.

وذكر أن هناك انخفاض في معدلات القضايا بسبب قدرة الدولة في التعامل مع مستغلي الأزمات، مضيفًا:"فيه ناس تاجرت بالأرز والدولة كانت لهم بالمرصاد".