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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روح اشتغل سواق لوري.. يسري نصر الله يروي موقفا جمعه بيوسف شاهين

يسري نصر الله
يسري نصر الله

روى المخرج يسري نصر الله موقفاً لا يمكن نسيانه  أثناء مرافقته ليوسف شاهين في مجموعة من الأعمال، قائلاً :  فيلم إسكندرية كمان وكمان  كان كله صعب ..يوسف شاهين كان طول الوقت عنده إحساس  أنه يمثل ".

 

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وقال يسري نصر الله في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" أقول اللقطة حلوة cut كان يتعصب ويقلي  أنت مش بتفهم حاجة أحسنلك تشتغل سواق لوري  مش بتعرف تدير الممثلين وشتايم رهيبة ونفضل نعيده ".

 

وكشف أنه وبعض أبناء جيله مثل  رضوان الكاشف و أسماء البكري  استغلوا يوسف شاهين قائلاً : إحتلينا مكتبه  هو عمل شركة عشان يعمل أفلامه وكان عاوز كوادر  بطاقة رهيبة عشان  تعمل أفلامه وفجأة يجيوا  شوية عيال زي دول  قاعدين ياخدوا إهتمام من موظفين الشركة  وإطبعولنا السيناريوهات " لافتاً إلى أنه عندما إرتأى هذا الاستغلال لمقر شركته قال لنا : " مش عاوز الكلام ده غوروا .. وكان محقاً ".

 

استطرد : " إبن أخته جابي  كان متحمس لرواية باب الشمس وكان عاوز يعمله معايا  وفجأة جالي إتصال   قالولي كلم الاستاذ قالب عليك  كلمت جابي قلتله : هنعمل الفيلم ؟ قلي لا ؟ كان يوسف شاهين  عاوز ناسه يركزوا  معاه وكان عنده    فيلم ضخم رغم أن جابي كان حابب يساعدني  وبيبعتلي معدات  في الخباثة وبيدعمني "

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