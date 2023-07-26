رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. اعرفها أول واحد

أيام قليلة ، ويعلن الأزهر الشريف، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والذي سيتم الإعلان عليها برقم الجلوس الخاص بالطالب ، على بوابة الأزهر الإلكترونية .

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية ، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس بحد أقصى، حيث انتهت أعمال التصحيح ، وتجرى حاليًا أعمال الرصد والمراجعة للدرجات.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية ، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من هنا

وشدّد شيخ الأزهر، على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى، لإتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والتدقيق في منح الدرجات للطلاب بدون أخطاء، لأن الدرجة الواحدة تفرق كثيرا في مستقبل الطالب.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2023

وزفّ الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر الشريف، بشرى للطلاب، منوها أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد.

وأشاد وكيل الأزهر ، بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدًا رويدًا.

وجاءت نسب العينات العشوائية في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94%، بينما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% والإنجليزي 89% والأدب والنصوص 95% ، وزادت مادة الإستاتيكا عن العام الماضي بأكثر من 19% حيث وصلت هذا العام إلى 74%.

كما جاءت نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، وبلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، وبلغت نسبة الحديث 73%، والقرآن الكريم 89.5%، والبلاغة 63.5% ،والجغرافيا 86.7%، والنحو 68%.

وتتم تصحيح العينات العشوائية بعد اكتمال ورود أوراق الإجابة من جميع اللجان، وذلك بعد ترقيم الأوراق بالأرقام السرية ونزع الجزء الخاص ببيانات الطلاب من أوراق الإجابة، ويتم التصحيح من خلال مصححين متخصصين في كل مادة بصفة مستمرة وطبقا لجدول الامتحانات المعلن، ويتم تصحيح 5% من جميع أوراق الإجابة من جميع المحافظات.



تصحيح الثانوية الأزهرية

واختار الأزهر الشريف، المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح انطلقت السبت 15 يوليو، في حين تم إرسال 22428 خطابًا للمعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).