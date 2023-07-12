ملخص امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. إسعاف 24 تعرضوا لهبوط وإغماء ووفاة 8

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 ، فعاليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي ، اخر امتحان في العام في مادة التفسير ، وعبروا عن فرحتهم بسهولة امتحان اليوم.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية 2023

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.





وفي هذا التقرير، نرصد ملخص وكواليس امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 من البداية للنهاية

انطلقت السبت الموافق 3 يونيو ، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أول أيامها، والتي بدأت بمادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وسط اهتمام كبير من قيادات الأزهر.

امتحان الإستاتيكا

كما أدى طلاب العلمي امتحان مادة الإستاتيكا، وسط ارتياح واطمئنان بالامتحان، حيث عبر الطلاب عن رضاهم بامتحان الاستاتيكا، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وأفادت الغرفة أنه تم إسعاف طالب بلجنة بنين فرشوط بمنطقة قنا الأزهرية أثناء امتحان مادة الاستاتيكا، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ الاطمئان عليه.



امتحان الفقه والحديث أدبي

كما أدى طلاب الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى من عدم مراعاة الامتحانات للوقت المحدد، أو صعوبة الأسئلة.

وقد عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن الرضا بامتحان مادة الفقه والحديث، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام.

ونعى قطاع المعاهد الأزهرية الطالب محمد أحمد الشبراوى، الطالب بالقسم العلمي بمعهد بنين العريش، حيث وافته المنية بمستشفى العريش قبل دخوله امتحانات الشهادة الثانوية، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

امتحان القرآن أدبي

كما أدي طلاب الأدبي بمادة القرآن الكريم، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وأفادت غرفة العمليات ، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لإحدى الطالبات بلجنة "فتيات مطاى" بمنطقة المنيا الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها وإعادتها إلى وعيها وتوفير كافة السبل لعودتها لأداء الامتحان، كما تم إسعاف إحدى الطالبات بلجنة "فتيات أبشواى" بمنطقة الفيوم الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها عقب انتهاء اللجنة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى وجار الاطمئنان عليها، كما فوجئت لجنة" تمي الأمديد" بمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوجه أحد طلاب اللجنة مصابا بكسر في اليد اليمنى والقدم مع عدم القدرة على الكتابة وتم استقباله في اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة حتى تمكن من أداء امتحانه.



امتحان القرآن علمي



كما أدى طلاب العلمي امتحان القرآن الكريم، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى من عدم مراعاة الامتحانات للوقت المحدد، أو صعوبة الأسئلة.

وفي لفتة إنسانية.. وجه قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بعقد لجنة خاصة للطالبة شهد عوض عبدالقادر، الطالبة بلجنة فتيات الجميزة التابعة لمنطقة الغربية الأزهرية، نظرا لظروف حالتها الصحية والمرضية، وتوفير سبل الراحة لها وتوفير كل الاحتياجات الخاصة التي تجعلها تقوم بأداء امتحاناها على أفضل وجه.



امتحان التاريخ وحادث أسوان

كما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وأفادت غرفة العمليات، أنه تعرض ٢١ طالب من محافظة أسوان لحادث، حيث انقلبت السيارة التي تقلهم أثناء ذهابهم للامتحان، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وتم الاطمئنان عليهم وعادوا جميعا لبيوتهم، كما تعرضت طالبة لحالة إغماء بلجنة البدرشين بمحافظة الجيزة بعد انتهائها من الامتحان وتم إسعافها وعادت لبيتها بخير.

امتحان الجغرافيا

كما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا، وسط التزام بالتعليمات وانضباط واستقرار باللجان.

ونعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الأستاذ/ شومان محمد شومان، مسئول الأمن بلجنة المدينة المنورة، بمنطقة دمياط الأزهرية، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء حجزه بالمستشفى، والطالبة/ مريم سيد صلاح، بمنطقة الجيزة الأزهرية حيث وافتها المنية أمس، سائلا لهما الرحمة والمغفرة ولأهلهما الصبر والسلوان.

امتحان اللغة الإنجليزية علمي

كما أدى طلاب العلمي امتحان اللغة الإنجليزية، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وباستطلاع أراء طلاب القسم العلمي عن امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر يوفر لهم كل سبل الراحة.



امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأدى طلاب العلمي ، امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وجاءت الأسئلة متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأفادت غرفة العمليات ، أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات سموحة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وطالبة بلجنة فتيات طوق بمنطقة سوهاج الأزهرية، وطالبة بلجنة فتيات الطور المشتركة بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقلهن إلى المستشفى وجار الاطمنان عليهن، وفوجئت لجنة شبراهور بمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوجه أحد طلاب اللجنة مصطحبا سماعة أذن طبية نتيجة ضعف السمع في الأذن اليمنى وتم استقباله في اللجنة وتم السماح له باصطحابها من قبل الطبيب.

امتحان البلاغة أدبي

كما أدى طلاب الأدبي امتحان مادة البلاغة، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات عبد العزيز العلي بمنطقة الجيزة الأزهرية، وطالب بلجنة فتيات الشروق بمنطقة القاهرة الأزهرية، تم نقله إلى المستشفى وجار الاطمنان عليه، وفوجئت لجنتي ( الشيخ محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية - ولجنة نور الإيمان بمنطقة أسيوط الأزهرية) بتوجه طالب بكل لجنة مصابا بكسر في اليد اليمنى مع عدم القدرة على الكتابة وتم استقبالهما في اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة حتى تمكنا من امتحانهما.

ونعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، العضو/ على محمد عبد العزيز العجوانى، المنتدب للملاحظة بلجنة إدفينا المشتركة بمنطقة البحيرة الأزهرية، حيث وافته المنية صباح اليوم، سائلا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

امتحان النحو أدبي

وأدى اطلاب الأدبي امتحان مادة النحو، وسط هدوء واستقرار باللجان، ونعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الطالب أحمد علي سلامة، طالب بالقسم العلمي، بمعهد أنشاص ومقرها فتيات بلبيس بالشرقية، وافته المنية بعد تعرضه لحادث، سائلا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان، كما تمنى قطاع المعاهد الأزهرية الشفاء العاجل للطالب محمود أحمد سليم، طالب بالقسم العلمي، بمعهد بنين كفر صقر بالشرقية، الذي تعرض لحادث وأصيب فيه بشرخ في الجمجمة.



امتحان التفسير أدبي



وأدى طلاب الأدبي، الامتحان في مادة التفسير، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات أبو تشت، والتي تعرضت لسقوط في منزلها وبها كدمات ولا تستطيع الحركة وأصرت على أداء الامتحان باللجنة، وتم تلبية طلبها وتوفير كافة سبل الراحة لتمكينها من أداء الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف للإطمئنان عليها، كما تم إسعاف طالب بلجنة كفر الزقازيق القبلي باللجنة لحين أداء الامتحان، والذى تعرض لحالة هبوط جراء قدومه للجنة مع إصابته بجرح في قدمه، وتم نقله بعد الانتهاء من امتحانه إلى المستشفى وجارٍ الإطمئان عليه.



امتحان الأحياء

وأدى طلاب القسم العلمي ، بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م امتحانات مادة الأحياء.

وقد جاء امتحان مادة الأحياء مطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية

امتحان الفلسفة والمنطق أدبي



كما أدى طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفلسفة والمنطق، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالب هيثم مدحت على محمد، بلجنة بنين برية لاصيفر، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث وافته المنية أمس بالمستشفى، وذلك نتيجة تعرضه لحادث مروري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات بلبيس بمنطقة الشرقية الأزهرية، بامتحان الفلسفة بعد تعرضهما لحالة إغماء، وتم إسعافهما باللجنة لحين أداء الامتحان، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد انتهاء الامتحان، كما تم إسعاف طالب بلجنة التحرير بمنطقة الجيزة الأزهرية، بامتحان الفلسفة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.



امتحان النحو والأدب والنصوص

وأدى طلاب العلمي امتحان النحو، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

كما أدى طلاب الأدبي امتحان مادة الأدب والنصوص، وسط ارتياح، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.



امتحان الكيمياء



وأدى طلاب العلمي امتحان مادة الكيمياء، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأفادت أنه تعرض عدد (7) طلاب وطالبات بلجان القاهرة لحالات هبوط شديدة وإغماء وتم إسعافهم باللجان بمعرفة الطبيب المختص والزائرة الصحية، واستكملوا الامتحان، وتم تمكين طالب بلجنة العباسية، من الامتحان بلجنة حلمية الزيتون نظرًا لظروف المواصلات.

امتحان اللغة الإنجليزية أدبي



وأدى طلاب الأدبي امتحان اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات قصير بخانس بمنطقة قنا الأزهرية ، بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بمعرفة الزائرة الصحية، واستكملت الامتحان.



امتحان الفيزياء علمي

وأدى طلاب العلمي امتحان الفيزياء، اليوم الاثنين، في هدوء واستقرار، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.



امتحان طالبين في مستشفى السرطان

وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طالبَيْن يؤديان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357، للاطمئنان عليهما والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد بالقسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة العسكري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة بالقسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل، كما أنه يتابع أخبارهما لحظة بلحظة، وأرسلني إليكما للوقوف على احتياجاتكم وتوفير كل سبل الراحة لكما.

وأهدى الشيخ أيمن عبد الغني للطالبين تابلت تشجيعا لهما، وتقديرا لكل ما يبذولانه من جهود في تحصيل العلم رغم ما ألمّ بهما من شدائد وصعوبات.



امتحان الصرف والإنشاء

وأدى طلاب الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي الصرف والإنشاء، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

حادث سير بسوهاج

ونعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الطالب فراج حمدى فراج رمضان، الطالب بمعهد أولاد خليفة بلجنة دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر حادث أثناء عودته من الامتحان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوب والديه، وأن يؤجرهم في مصابهم.

وتمنى وكيل الأزهر الشفاء العاجل للطالب محمد نصر الدين أبو القاسم، والذي كان مع الطالب المتوفى في نفس الحادث، ووجه وفد من منطقة سوهاج الأزهرية لتقديم واجب العزاء في الطالب المتوفى، وللاطمئنان على الطالب المصاب، كما وجه بتأجيل امتحانات الطالب المصاب إذا استدعى الأمر لذلك.



امتحان البلاغة علمي



كما أدى طلاب العلمي امتحان مادة البلاغة، وعبر الطلاب عن ارتياحهم ورضائهم عن أسئلة امتحان مادة البلاغة، مبينين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بيد أنه تضمن عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وأفادت غرفة العمليات ، أنه تم إسعاف طالب بلجنة الباجور بمنطقة المنوفية الأزهرية، والذى تعرض لأزمة قلبية أثناء انعقاد امتحان البلاغة، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الباجور، وجار الاطمئنان عليه.



امتحان التوحيد أدبي

كما أدى طلاب الأدبي امتحان التوحيد، وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أن طالبة بلجنة فتيات الشهداء بالمنوفية، حضرت اللجنة وقدمت ما يفيد إصابتها بمرض في الأطراف الأربعة، ولا تستطيع الكتابة بمفردها، وتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك وحاجتها لمرافق، وتم السماح للمرافق وأتمت الامتحان، كما تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات فرشوط، تعرضتا لحالة إغماء، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلهما للمستشفى، وجار الاطمئنان عليهما.

ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شيخ معهد الكردي والقائم بعمل المساعد الشرعي بلجنة بسيون، حيث وافته المنية صباح اليوم بمنزله، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمن على ذويه بالصبر والسلوان.

امتحان التوحيد علمي والفرنساوي أدبي

وأدى طلاب العلمي امتحان التوحيد، وعبر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بأسئلة الامتحان، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

واختتم طلاب الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الفرنسية.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.



امتحان الصرف علمي



وأدى طلاب العلمي امتحان الصرف، دون شكاوى، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.



ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ/ حسين عبد الخالق، مدير عام المواد الشرعية والعربية بمنطقة الوادى الجديد، الذي وافته المنية إثر حادث صباح اليوم، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية