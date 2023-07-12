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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

اختتم اليوم الأربعاء ، طلاب القسم العلمي ، امتحانات نهاية العام في الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان الأخير في مادة التفسير ، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

ورصد موقع صدى البلد ، آراء الطلاب في امتحانات نهاية العام بالثانوية الأزهرية ، معبرين عن فرحتهم بسهولة امتحان اليوم في مادة التفسير ، بقولهم "النهاردة العيد بتاعنا".

وتباينت آراء الطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل عام ، حيث يرى بعضهم المواد الثقافية كانت صعبة ووقتها ضيق ، أما المواد الشرعية فكانت في الأغلب سهلة ومناسبة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

موعد تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

من جانبه بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

 


 

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