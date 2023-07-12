عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي

موعد نتيجة الثانوية
موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يستعد الأزهر الشريف ، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك بعد انتهاء ماراثون امتحانات نهاية العام الجاري 2022-2023.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

 

ووجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى ، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ، وتبدأ هذه الاستعدادات بعملية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ولمعاهد فلسطين الستة بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية.

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

الشرقية تختتم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية دون أي شكوى

وتعلن بوابة الأزهر الإلكترونية ، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، فور اعتمادها ، على هذا الرابط من هنا

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، كما تم التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لـتصحيح نماذج الإجابات لـ 143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية، مشددا على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يُظلم أي طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه تم إرسال ٢٢٤٢٨ خطاب للسادة المعلمين الذين سيشاركون في أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

من جانبه بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التي سينتدبون إليها، كما تم مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة في أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.

نتيجة العينة العشوائية

 

وأعلن وكيل الأزهر ، بشرى للطلاب بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام تشير إلى أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، كما أن الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزام الطلاب واعتمادهم على أنفسهم، مؤكدًا أن أبناء الأزهر استشعروا المسؤولية وبدأت ثقافة الغش تنتهي رويدا رويدا.

وجاءت نسب العينات العشوائية في القسم العلمي في مادة الفقه الحنفي والشافعي 98% والمالكي 94%، بينما جاءت نسبة العينات العشوائية في الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% والإنجليزي 89% والأدب والنصوص 95% ، وزادت مادة الإستاتيكا عن العام الماضي بأكثر من 19% حيث وصلت هذا العام إلى 74%.

وأضاف وكيل الأزهر أن نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، وبلغت نسبة الحديث 73%، والقرآن الكريم 89.5%، والبلاغة 63.5% ،والجغرافيا 86.7%، والنحو 68%.

جدير بالذكر أنه تتم تصحيح  العينات العشوائية بعد  اكتمال ورود أوراق الإجابة من جميع اللجان، وذلك بعد ترقيم الأوراق بالأرقام السرية ونزع الجزء الخاص ببيانات الطلاب من أوراق الإجابة، ويتم التصحيح من خلال مصححين متخصصين في كل مادة بصفة مستمرة وطبقا لجدول الامتحانات المعلن، ويتم تصحيح 5% من جميع أوراق الإجابة من جميع المحافظات.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الازهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

شوبير: البعض يحاول الوقيعة بين الأهلي وبيراميدز

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 في الدوري غدا| الأسماء

مصرع وإصابة 14 بينهم إيرانيين في حادث مروري بالعراق

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي

3 طرق جديدة لتقديم بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع من المنزل

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يصوتون ضد قرار أممي بشأن حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ