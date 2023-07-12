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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تختتم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية دون أي شكوى

صدى البلد

 اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة "التفسير".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أن طلاب الثانوية الأزهرية  للقسم العلمي أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط حالة من الهدوء والنظام وسعادة بالوصول لليوم الختامي.. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الإدارة المركزية عدد من لجان إدارة غرب الزقازيق.

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وأشار "الجنيدي" إلى أنه لم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية انه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز تصحيح الزقازيق السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ من خلال ٣ مراكز فرعية للمركز الرئيسي بالشرقية الأزهرية.

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