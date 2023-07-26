دعم عسكري جديد من بولندا لـ أوكرانيا.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بلغ 3 مليار يورو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، في شهر أبريل من عام 2022، قدمت وارسو معدات بقيمة 1.5 مليار يورو لكييف، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى مليار يورو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “دو رزيتشي” البولندية، إنهم بدأوا يتحدثون في بولندا عن تغيير موقفهم من الصراع الأوكراني بعد السلوك الفظ للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تجاه الحلفاء الغربيين.

وأوضحت الصحيفة: "لم يتردد زيلينسكي في تأنيب ومحاضرة القادة الذين لا يدعمون بلاده بقوة كافية. باختصار، بدأ رئيس أوكرانيا في إزعاج الغرب ، وأصبح هذا واضحا في قمة الناتو".

وأضافت: “بدأ نوع من اليقظة ضد نظام كييف في المجتمع البولندي”.