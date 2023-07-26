وزيرة البيئة تفجر مفاجأة عن درجات حرارة الشهر المقبل|هل تتعرض مصر لحرائق ؟

فجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مفاجأة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الشهر المقبل وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر".

وقالت الوزيرة، الجوحاليا ما زال تحت السيطرة ومن المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة الشهر المقبل، مضيفة : “ الأسوأ لم يأت بعد” .

وحول إمكانية تعرض مصر لحرائق قالت الوزيرة : “ إن عدم وجود حرائق فى مصر يرجع إلى أن الجو ما زال تحت السيطرة، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا الشهر المقبل ”.

وأضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر": إن ما يحدث فى العالم من موجة حارة سببه التغيرات المناخية، والعالم دخل مرحلة الظروف المناخية الجانحة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر تعمل منذ 4 سنوات على ملف التكيف مع التغيرات المناخية ومنها الخطة الوطنية لذلك، موضحة أن ما رأيناه في العالم من تغيرات مناخية منذ عامين أصبح أمر واقع علينا أن نتعامل معه.

وتابعت ياسمين فؤاد: "إحنا متعلمناش إننا لما نخرج من الأوضة عشان ننام نشد فيشة التليفزيون لأنها بتسحب كهربا".

وأكملت ياسمين فؤاد: "الوزارات والمحافظات والهيئات ملتزمة بتوصيات وزارة البيئة للحد من التغيرات المناخية".