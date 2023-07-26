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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف لغز مقتل شاب بقرية بني صالح بالفشن

صدى البلد

استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بني سويف اليوم الأربعاء جثة لشاب أربعيني وادعاء أهليته  تعرضه للضرب من آخرين بأله حادة في الرقبة وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن المركزي يفيد بوصول جثة لشخص في بداية العقد الخامس من العمر إثر تعرضه للضرب في الرقبة باله حادة من آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

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واستقبل  مستشفى الفشن المركزي؛ معوض ربيع عبد الغني 40 عامًا، يقيم بقرية بني صالح، جثة هامدة، ادعاء ضرب من آخرين، جرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

تحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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