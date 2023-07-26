مبنى الإذاعة القديم.. الحماية المدنية تنقذ قلب القاهرة من كارثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع في مبنى الإذاعة القديم بجوار البورصة المصرية، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق مبنى الإذاعة القديم في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، تضمن ورود بلاغا أفاد بإندلاع النيران في مبنى الإذاعة المصرية القديم، والمتواجد في شارع الشريفين بجوار البورصة المصرية.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، للسيطرة على الحريق وتمكنت من إخماده والسيطرة عليه ومنع إمتداده، وجارى إستكمال عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض كردون أمني حول موقع الحادث في وسط القاهرة.