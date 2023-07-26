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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبنى الإذاعة القديم.. الحماية المدنية تنقذ قلب القاهرة من كارثة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع في مبنى الإذاعة القديم بجوار البورصة المصرية، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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السيطرة على حريق مبنى الإذاعة القديم في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، تضمن ورود بلاغا أفاد بإندلاع النيران في مبنى الإذاعة المصرية القديم، والمتواجد في شارع الشريفين بجوار البورصة المصرية.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، للسيطرة على الحريق وتمكنت من إخماده والسيطرة عليه ومنع إمتداده، وجارى إستكمال عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض كردون أمني حول موقع الحادث في وسط القاهرة.

القاهرة مديرية امن القاهرة أخبار الحوادث مبنى الإذاعة القديم حريق

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