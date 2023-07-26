أذربيجان تبرم اتفاقا مع تركيا بشأن تحديث مقاتلات "سو-25"

عقدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" لتحديث مقاتلات من طراز "سو-25"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء التركية.

جاء ذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" الذي انطلق في إسطنبول، اليوم "الثلاثاء" الماضي.

وقال خلوق جورجون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية في كلمة له خلال مراسم توقيع الاتفاق، إن هذا الاتفاق ينص على تحديث أسطول القوات الجوية الأذربيجانية من مقاتلات "سو-25" من خلال تزويدها بمنظومات تسلّح وذخائر موجّهة تركية الصنع.

وأضاف جورجون أن الاتفاق ينص أيضاً على التحديث الإلكتروني للمقاتلات الأذربيجانية وموائمة المنظومات التركية مع باقي أنظمة المقاتلة.