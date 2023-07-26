عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق شاطئ شهير في أمريكا | ما القصة؟

شاطئ امريكي
شاطئ امريكي

أمرت السلطات الأمريكية بإغلاق شاطئ Sea Pines في جزيرة هيلتون هيد ، بولاية ساوث كارولينا بعدما هاجمت سمكة قرش رجلًا يجدف في البحر وقامت بعض قدمه مما اضطر فرق النجاة الخاصة بالشاطئ إلى سحبه سريعًا من الماء، وفقًا لموقع ديلي ستار.

txt

للمرة السابعة.. هجوم سمكة قرش على راكب أمواج بأستراليا وهذا مصيره

txt

بسبب الصيد غير المشروع.. سمكة نابليون مهددة بالانقراض في البحر الأحمر


عض القدم

وفي لحظة مرعبة قام زوار شاطئ Sea Pines بالصراخ بسبب استغاثة رجلًا ذو 60 عام أثناء تجديفه في البحر بعدما هاجمته سمكة قرش، وتحركت فرق الإنقاذ سريعًا لسحبه من الماء ثم تم التواصل مع خدمات الطوارئ لإسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 


بعد ذلك، حذرت السلطات مرتادي الشواطئ بعدم السباحة في المحيط في الصباح الباكر أو في الليل حيث أن أنشطة الحيوانات المفترسة خلال هذه الساعات "عادة ما تكون أكبر".

نزف الدم

يأتي ذلك بعدما فقدت امرأة 73 عام ساقها في الشهر الماضي أثناء غوصها تحت الماء بالقرب من شاطئ تاينو ، جزر الباهاما وهاجمتها سمكة قرش فقامت السيدة بضربها بيدها بقوة وهربت مسرعة إلى القارب لكنها فوجئت بفقدها ساقها وقام أحد أفراد طاقم القارب بربط قدمها حتى لا تنزف إلى الموت وبعدها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

شاطء سمكة جزيرة لحظة مرعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

موضوعات متعلقة

أسماك القرش دائمًا بجوارك.. يجب التخلي عن هذا الفعل سريعًا

بوابة للعالم السفلي وممرات سرية.. ماذا اكتشف العلماء في القدس؟

دب ضخم يهاجم امرأة في الولايات المتحدة ويقتلها .. ما القصة؟

لا تستطيع الكف عن قضم أظافرك.. كيف تتخلص من هذه العادة ببساطة؟

400 كوكب شبيه بالأرض.. ماذا ستفعل ناسا خلال الخمس سنوات القادمة؟

تسكنها عائلات المافيا.. تعرف على المدينة الأكثر خطورة في إيطاليا

أسوة بـ رودس.. جزيرة يونانية أخرى تتعرض للإخلاء| ماذا يحدث

مرض فتك بعائلته.. مستشار الخزانة البريطاني يواجه تجربة قاسية| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 .. بالدرجات والنسبة المئوية

تدشين طائرة مسيّرة حديثة بدون طيار UAV في عمان

للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.. رئيس جنوب إفريقيا يصل مدينة سان بطرسبرج

تبكير مواعيد غلق المحلات وإلغاء التوقيت الصيفي.. حلول عاجلة لحل أزمة الكهرباء

الأولى علمي في الثانوية الأزهرية: أتمنى من شيخ الأزهر رحلة حج لوالدي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ