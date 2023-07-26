إغلاق شاطئ شهير في أمريكا | ما القصة؟

أمرت السلطات الأمريكية بإغلاق شاطئ Sea Pines في جزيرة هيلتون هيد ، بولاية ساوث كارولينا بعدما هاجمت سمكة قرش رجلًا يجدف في البحر وقامت بعض قدمه مما اضطر فرق النجاة الخاصة بالشاطئ إلى سحبه سريعًا من الماء، وفقًا لموقع ديلي ستار.



عض القدم

وفي لحظة مرعبة قام زوار شاطئ Sea Pines بالصراخ بسبب استغاثة رجلًا ذو 60 عام أثناء تجديفه في البحر بعدما هاجمته سمكة قرش، وتحركت فرق الإنقاذ سريعًا لسحبه من الماء ثم تم التواصل مع خدمات الطوارئ لإسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



بعد ذلك، حذرت السلطات مرتادي الشواطئ بعدم السباحة في المحيط في الصباح الباكر أو في الليل حيث أن أنشطة الحيوانات المفترسة خلال هذه الساعات "عادة ما تكون أكبر".

نزف الدم

يأتي ذلك بعدما فقدت امرأة 73 عام ساقها في الشهر الماضي أثناء غوصها تحت الماء بالقرب من شاطئ تاينو ، جزر الباهاما وهاجمتها سمكة قرش فقامت السيدة بضربها بيدها بقوة وهربت مسرعة إلى القارب لكنها فوجئت بفقدها ساقها وقام أحد أفراد طاقم القارب بربط قدمها حتى لا تنزف إلى الموت وبعدها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.