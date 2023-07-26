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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع حد لهذا الاعتداء.. بيان عاجل لـ الجزائر بشأن الأحداث في النيجر

علم الجزائر
علم الجزائر

أدانت الجزائر، اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب الجارية في النيجر، مؤكدة متابعتها بقلق بالغ تطورات الأوضاع هناك.

 

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها إن البلاد تجدد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات.

ودعت الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون.

وشددت على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

وأعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

 

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

 

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.
 

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