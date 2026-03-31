من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسيوط: تشميع 35 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

تشميع 35 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة بأسيوط
تشميع 35 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة بأسيوط
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة على المحال والأنشطة التجارية والمقاهي والمطاعم بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضبط الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، قامت بغلق وتشميع 35 محلًا ومنشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق، وذلك خلال حملات مكثفة نفذت على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الحملات تتم بشكل يومي من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات.

وأضاف محافظ أسيوط أن مواعيد الغلق الرسمية تقضي بإغلاق المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، مع استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، والمخابز، ومحال السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، إلى جانب استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة. 

ولفت إلى أن رؤساء المراكز والأحياء كثفوا المرور الميداني على الأسواق والمنشآت المختلفة، خاصة مع بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من مساء السبت 28 مارس، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات. 

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، داعيًا أصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية حفاظًا على الصالح العام. كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

أحمد حلمي

مهرجان عفت السينمائي يكرم أحمد حلمي وعبد المحسن النمر

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

هالة صدقي

هالة صدقي : المنافسة بين الأعمال الفنية لصالح المشاهد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

المزيد