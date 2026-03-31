محافظ أسيوط: تشميع 35 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة على المحال والأنشطة التجارية والمقاهي والمطاعم بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضبط الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، قامت بغلق وتشميع 35 محلًا ومنشأة تجارية خالفت مواعيد الغلق، وذلك خلال حملات مكثفة نفذت على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الحملات تتم بشكل يومي من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات.

وأضاف محافظ أسيوط أن مواعيد الغلق الرسمية تقضي بإغلاق المحال يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، مع استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل الصيدليات، والمخابز، ومحال السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، إلى جانب استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن رؤساء المراكز والأحياء كثفوا المرور الميداني على الأسواق والمنشآت المختلفة، خاصة مع بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من مساء السبت 28 مارس، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، داعيًا أصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية حفاظًا على الصالح العام. كما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.