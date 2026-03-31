محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بالقوصية لمتابعة ملف التصالح

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة القوصية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة التيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال جولته كل من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وحسن سعيد مدير المركز التكنولوجي بالقوصية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، واطمأن على انتظام العمل، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، بما يخفف العبء عن المواطنين. كما أشاد بمستوى الأداء داخل المركز، خاصة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بها.

وحرص المحافظ على متابعة الموقف الحالي لطلبات التصالح، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى استفساراتهم بشأن الإجراءات، موجهاً بسرعة تذليل أية عقبات وتبسيط الخطوات، مع تكليف رئيس المركز بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية مشكلات تعوق إنهاء الطلبات.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لتسريع معدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وفقًا للقانون.