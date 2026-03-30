محافظ أسيوط: إعادة فتح طريق ديروط – الفرافرة بعد رفع تراكمات الرمال

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إعادة فتح طريق ديروط – الفرافرة أمام حركة المرور، عقب الانتهاء من إزالة تراكمات الرمال التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين محافظة أسيوط والهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح المحافظ أن الطريق شهد تجمعات كثيفة من الرمال خلال الساعات الماضية، ما استدعى تحركًا فوريًا من الأجهزة التنفيذية، حيث تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية بالتعاون مع معدات الهيئة، تحت إشراف المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط والمنيا، وبمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، للعمل على رفع كفاءة الطريق وتأمين سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن فرق العمل واصلت جهودها المكثفة على مدار 10 ساعات متواصلة، تمكنت خلالها من إزالة كافة التراكمات الرملية وتهيئة الطريق بشكل كامل لعودة الحركة المرورية بصورة طبيعية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للتعامل مع أي تداعيات محتملة نتيجة التقلبات الجوية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لكافة الجهات التنفيذية والعاملين المشاركين في أعمال رفع كفاءة الطريق، مثمنًا سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الموقف، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام حركة السير.

وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة أسيوط قائدي المركبات والمواطنين المترددين على الطريق بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، في ظل استمرار نشاط الرياح واحتمالية تحرك الرمال ببعض المناطق، مع الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات السلامة المرورية.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأوضاع واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.