محافظ أسيوط يتفقد منفذ السلع الغذائية الدائم بالقوصية لمتابعة توافر المنتجات بأسعار مخفضة

قام اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لتفقد المنفذ الدائم لبيع السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، والذي يقدم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار متابعة توافر السلع وضبط الأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز.

وشملت الجولة تفقد المنتجات المتنوعة التي يعرضها المنفذ ، حيث اطلع المحافظ على حجم المعروض ومعدلات الإقبال من المواطنين، وتابع توافر السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بالأسعار المعلنة وضمان جودة المنتجات المعروضة.

وحرص المحافظ على إجراء حوار مباشر مع المواطنين المترددين على المنفذ، للاطمئنان على مستوى الأسعار وجودة السلع، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الالتزام بالأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو تقصير.

وأكد اللواء محمد علوان أن الهدف من إقامة هذه المنافذ هو تحقيق التوازن في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وتسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية.

وشدد محافظ أسيوط على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، دعمًا للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تضع ملف ضبط الأسواق وتوافر السلع على رأس أولوياتها، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية اليومية لضمان استقرار الأسعار والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب، حفاظًا على حقوق المواطنين.