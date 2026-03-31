إزالة 90 مخالفة.. محافظة القاهرة تواصل التصدي لجميع مخالفات البناء

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة خلال اليومين الماضيين بتتفيذ ازالة أكثر من ٩٠ مخالفة شملت إزالة مبانٍ مخالفة، وغلق وتشميع محلات غير مرخصة ، وقطع مرافق ورفع عدادات كهرباء للمخالفين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل على مدار الساعة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون واستعادة الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المرور الميدانى والرصد الدقيق لكافة أشكال التعديات ،مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأسفرت الحملات عن التصدى لعدة مخالفات من بينها إزالة الدور الخامس بعد الارضي بالقطعة رقم ٧٠٤٤ بالحى السادس بالمقطم، وإزالة روف بالعقار رقم ٢٠ بشارع نور الدين بالبسانين، وإزالة في المهد بالعقارات رقم ١٥ ، و١٦ و ١٨ شارع يحيى بن زيد بالسيدة زينب، وإزالة حوائط مخالفة بالدور ١٣ بالعقار رقم ٨ بشارع حسن ديحيا بحى النزهة، وإزالة حوائط بالدور ١٤ بالعقار رقم ١ بشارع حلمى بترعة الجبل بحى المطرية، وازالة مخالفات بناء بالعقار ٣٤ بشارع الزعيم غاندى بعين شمس، وإزالة العقارين رقم ٢ و٣ شارع حمامات الغوري بحى وسط، وإزالة الدور السادس بالعقار رقم ١ بشارع عبد الصادق محمود بالقصيرين بحي الشرابية، وإزالة الدور الخامس بالعقار رقم ٢٠ شارع الجولف بسرايات المعادى ، كما تم غلق وتشميع وقطع المرافق عن عدد من المحلات المخالفة بأحياء العاصمة من بينها النزهة ، وروض الفرج ، وطرة ، وعين شمس، والمعادي.