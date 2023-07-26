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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الأهلي يطلق مركز اتصالات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اطلق البنك الأهلي المصري الحكومي، مركزا للاتصالات الهاتفية لعملاء البنك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة .

أرجع تقرير صادر عن البنك قبل قليل، إلى الاهتمام الذي يوليه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي خصوصا في ظل الوقت الراهن بما يتيح فرص العمل على مستوي الجمهورية.

البنك الأهلي: يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية دون السؤال عن المصدر

بعائد يصرف مقدما وتخفيض على الإقراض.. البنك الأهلي يطرح شهادتي ادخار جديدتين بالدولار


وقال التقرير إن الخدمة الجديدة متاحة عبر الخط الساخن ورقمه 15011، حيث يتولى فريق تخصص من خدمة العملاء المؤهلين لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأتاح  البنك الأهلي المصري أمس الأربعاء ، شراء الشهادات الدولارية الجديدة التي أعلن عنها البنك أمس الثلاثاء، وذلك من  خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.


طرح شهادات جديدة

ووفقا لما ذكره البنك، يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عُملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراءه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكتروني تزامنًا مع أطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.

وقد سبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.


شهادة الأهلي بلس

الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.


شهادة الأهلي فورًا

والشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورًا” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

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