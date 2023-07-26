رئيس جامعة الأزهر يهنئ أوائل الشهادة الثانوية 2023

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب والطالبات أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاث المختلفة: «العلمي - الأدبي - الشعبة الإسلامية».

كما قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أسر الطلاب والطالبات الأوائل، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة عقب التحاقهم بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم التهنئة قبل قليل إلى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وسوف يقوم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، غدًا الخميس بإعلان تفاصيل النتيجة في موتمر صحفي الساعة 12 ظهرًا بمقر مشيخة الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.