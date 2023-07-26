عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يعلن أكبر تعديل في حكومته منذ توليه السلطة

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، أكبر تعديل وزاري منذ توليه السلطة في عام 2015، حيث أعاد إسناد وإقالة العديد من الوزراء فيما يعتبره الكثيرون خطوة قبل الانتخابات.

ولم تؤثر التغييرات الرئيسية اليوم على الوزراء “ذوي الوزن الثقيل”، حيث ستبقى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، ووزير الابتكار والعلوم والصناعة فرانسوا فيليب شامبين، ووزير البيئة وتغير المناخ ستيفن جيلبولت، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، من بين آخرين، في حقائبهم الحالية.

وشمل التغيير أنيتا أناند التي ترأست وزارة الدفاع الوطني منذ أكتوبر 2021، وبدأت تغييرات كبيرة في القوات المسلحة الكندية لا سيما ضد ثقافة التحرش الجنسي، وكانت تقود الدعم العسكري الكندي لأوكرانيا، حيث تم تعيينها رئيسا جديدا لمجلس الخزانة.

ويحل محلها كوزير للدفاع الوطني بيل بلير، الذي كان حتى اليوم مسؤولا عن حقيبة الاستعداد للطوارئ، المكلفة بشكل خاص بتنظيم مكافحة حرائق الغابات المستعرة فيما أعلن أنه أسوأ موسم حرائق غابات في التاريخ الكندي.

كما رافق إعادة تعيين ترودو العديد من الإقالات، حيث تم استبدال العديد من الوزراء دون إعادة تعيينهم.

وتم استبدال عمر الغبرا كوزير للنقل، وماركو مينديسينو كوزير للسلامة العامة، وكارولين بينيت كوزيرة للصحة العقلية والإدمان.

أربعة مفقودين بينهم طفلان بسبب الفيضانات في كندا

كارثة غير مسبوقة وآثارها الأكثر مأساوية على أمريكا .. لهذه الأسباب تنتشر حرائق كندا بلا جامح

ومن بين الإقالات الأخرى ديفيد لاميتي كوزير للعدل، وجويس موراي كوزيرة لمصايد الأسماك والمحيطات ، وهيلينا جاتشيك كخدمات عامة ومشتريات ، ومنى فورتييه كرئيسة لمجلس الخزانة.

وأعلن الغبرا وموراي وبينيت وجاتشيك في اليومين الماضيين أنهم لن يخوضوا الانتخابات كمرشحين للحزب الليبرالي خلال الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

ترودو كندا تعديل وزاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

موضوعات متعلقة

بعد أشهر من الصمت.. أوكرانيا تقر بقصف جسر القرم

أوكرانيا .. قرار عاجل بمنع جميع المسئولين ونواب البرلمان من السفر

مشهد مرعب.. لحظة انهيار رافعة في مانهاتن من ارتفاع 45 طابقا

إجراء عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا تأهبًا لهجوم روسي

تفاصيل لأول مرة.. المخابرات الفرنسية كانت تعلم بتمرد فاجنر قبلها بوقت طويل

مفاجأة أمريكية داخل الكونجرس.. شاهد عيان يؤكد وجود كائنات فضائية على الأرض

بداية التهدئة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

غضب في فرنسا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

صيام عاشوراء .. ليس يوما فقط لماذا استحب الفقهاء صوم 3 أيام؟

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

فيديو

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ