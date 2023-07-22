كارثة غير مسبوقة وآثارها الأكثر مأساوية على أمريكا .. لهذه الأسباب تنتشر حرائق كندا بلا جامح

ملأ الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا سماء الولايات المتحدة بضباب غير صحي لأسابيع، ليصبح سمة مميزة لصيف 2023، ويثير الدخان عددًا من الأسئلة، من سبب استمرار الحرائق لفترة طويلة إلى كيفية استمرار الدخان في تدمير جودة الهواء لعشرات الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يكون الدخان أسوأ من أي وقت آخر في الذاكرة الحديثة، فأكثر الناس في وسط وشرق الولايات المتحدة اعتادوا على فكرة أن صيفهم سيتم تمييزه بأسابيع من الدخان بدلاً من السماء الزرقاء وضوء الشمس الصافي.

وفي محاولة لتحليل تلك الظاهرة، تواصلت صحيفة npr الأمريكية، مع أربعة خبراء، لكشف طبيعة تلك الظاهرة، وأسباب انتشارها، وكذلك الإجابة عن السؤال الأهم، وهو لماذا هناك عجز في القضاء عليها، حيث وجهت أبرز الأسئلة إلى محلل علوم الحرائق في خدمات الغابات الكندية، وعالمة بيئية في جامعة ميشيغان، وكذلك عالم بأبحاث الحرائق في خدمة الغابات الكندية في كولومبيا البريطانية، ثم مسؤولة بالمعلومات الإقليمية في خدمة Wildfire في كولومبيا البريطانية، وتلك نتائج تلك الاستفسارات.

لا تستطيع كندا ببساطة إخماد كل الحرائق

كندا ليس لديها ما يكفي من رجال الإطفاء، فقد اندلعت العديد من الحرائق في مناطق نائية للغاية، تاركة المقاطعات الكندية لتقرر أي الحرائق يمكن وينبغي إخمادها، فكندا ثاني أكبر دولة في العالم، ونصفها تقريباً غابات، والكثير من تلك الغابة عبارة عن برية نائية ولم تمسها، ومن الصعب للغاية إدارة حرائق الغابات في تلك المناطق التي لا يوجد فيها طريق للوصول أو أي من البنية التحتية اللازمة لدعم نشاط مكافحة الحرائق.

وذلك رغم وجود رجال إطفاء فرنسيون يعملون بين الأشجار شمال مدينة شيبوغاماو في كيبيك في أوائل يونيو، حيث أرسلت فرنسا والولايات المتحدة والمكسيك ودول أخرى رجال إطفاء إلى كندا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات غير المسبوقة، لذلك تتبع جميع المحافظات قاعدة واحدة فوق كل شيء؛ الأولوية رقم 1 هي حياة الإنسان وسلامته، وهناك قيم محمية أخرى مثل المجتمعات والبنية التحتية والموارد الطبيعية والقيم البيئية، فإذا لم يعرض حريق هائل هذه القيم للخطر، فيمكن مراقبته وتركه ليحترق.

وما يزيد من صعوبة السيطرة على تلك النيران، خطورة العمليات في ظل الطبيعة الخطرة للحرائق بكندا، فهم يحترقون بسلوك التاج الناري، مدفوعة بالرياح العاتية، ويمكن أن تنتشر لمسافة 50 متراً في الدقيقة، و 70 متراً في الدقيقة - 20 أو 30 كيلومتراً في اليوم، ولقد حدث ذلك مرات عديدة هذا الموسم، وفي تلك المواقع المحفوفة بالمخاطر، لا يستحق إرسال رجال الإطفاء إلى مسار النيران، لذلك من المهم أن نفهم أن الحرائق الوحيدة المسموح لها بالاشتعال هي تلك التي لا تهدد حياة البشر أو المجتمعات أو القيم الحرجة الأخرى".

الرياح تدفع الدخان إلى أوروبا وأمريكا

ويؤثر الدخان الناتج عن الحرائق على الناس في الولايات المتحدة لعدة أيام في كل مرة، وقد أجبرت أنماط دوران الهواء العنيدة عشرات الملايين من الأشخاص على تعديل حياتهم اليومية حيث تتعرض مجتمعاتهم لتنبيهات جودة الهواء غير الصحية، وأكثر أنواع التأثيرات غدرًا هو استمرار أنماط الطقس هذه، فإذا حصلت على حافة مسدودة ، كتلة كبيرة من هواء الصيف تجفف كل أنواع الوقود لديك، ففي الماضي كان من الممكن أن تجلس فوق منطقة لمدة أسبوع، ولكن الآن نرى هذه التلال الكبيرة تلتصق حولها لفترة أطول بكثير.

وعندما يصل إلى الولايات المتحدة، يبقى الكثير من الدخان على ارتفاعات منخفضة، مما يؤدي إلى تنبيهات برتقالية وحمراء، كما وصلت أعمدة الدخان الضخمة إلى أوروبا ، ولكن في معظم الحالات ، بقيت الجسيمات عالية في الغلاف الجوي ، مما خفف من المخاوف الصحية هناك

حدث هذا من قبل .. ولتلك الأسباب الحرائق مفيدة

ولكن تلك الظاهرة ليست جديدة على كندا وأمريكا، فهناك أوراق من أوائل القرن العشرين تتحدث عن أيام الدخان فوق المدن الأمريكية، وكذلك نجد ذلك بالعودة إلى القرن الثامن عشر الميلادي، لذا فقد كان أحد هذه الأشياء التي كان علينا التعامل معها نوعًا ما، وتقع العديد من حرائق كندا في الغابة الشمالية، في المناطق النائية شمال المنطقة التي تحتوي على أكبر مدن البلاد.

فهذه الغابات مهيأة بالفعل للحرق، فهي تتطور لتحترق، كل 100-200 سنة تقريبًا، وحتى لو تمكنا من إيقاف جميع الحرائق، فسيكون ذلك خطأً فادحًا لبيئة الغابة، وسيؤدي فقط إلى حرائق أكبر على الطريق، فهو مفيد بالفعل، فهو يقوم بأشياء مثل المساعدة في تدوير العناصر الغذائية عبر التربة ومرونة المناظر الطبيعية بشكل عام، ويمكنك الحصول على هذه الفسيفساء من الفئات العمرية المختلفة وأنواع الغابات المختلفة ، وهذا ما تريده.

تغير المناخ يزيد الأمر سوءًا

تتفاقم مواسم حرائق الغابات بسبب تغير المناخ، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهذا ينطبق على كندا والولايات المتحدة ودول أخرى، فزيادة الحرارة وانخفاض الرطوبة بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان هي الآليات التي يجب أن يفكر فيها الناس، وهذه الظروف مهدت الطريق لحرائق الغابات المتفجرة في المناطق التي تصبح فيها الأشجار والشجيرات والحطام والأعشاب وقودًا للحرائق التي يمكن أن تزدهر بسرعة من شرارة أولية إلى حريق هائل كبير.

والغابة الشمالية تحترق دائمًا، والآن النتيجة الطبيعية لذلك، من الواضح أننا نحترق أكثر مما كنا في الماضي، فتغير المناخ تسبب بوجود مستويات جفاف هي إن لم تكن غير مسبوقة، على الأقل في الفئة المتطرفة، وموسم الحرائق يصل مبكرًا، وهذا يترك الحكومات ووكالات مكافحة الحرائق جاهدة لمواكبة ذلك، وتزداد قدرة إخماد الحرائق خطيًا كل عام، ولكن ما يحدث لسلوك الحرائق هو أنها ليست عملية خطية، فالأمر كله يتعلق بالنمو المتطرف.

غير مسبوقة

وبالتأكيد موسم حرائق الغابات الكندية هذا العام غير مسبوق، والأكثر ضررًا على الإطلاق من حيث المساحة المحروقة، فلقد تجاوزنا 10 ملايين هكتار (حوالي 25 مليون فدان) من المساحة المحروقة، وهي مساحة أكبر من مساحة دولة البرتغال، وما هو غير عادي في هذا العام هو أن الحرائق ضربت كل جزء من البلاد، وكل ذلك في نفس الوقت، فمن النادر أن تشهد الدولة بأكملها هذا النوع من نشاط الحرائق في نفس الوقت.

والحرائق في كيبيك، المسؤولة إلى حد كبير عن تأثير الدخان على الولايات المتحدة، قد احترقت بالفعل أكثر من 17 ضعفًا من الغابات كما هو معتاد، ولم يمر سوى منتصف موسم الحرائق، وقد تعرضت كندا لحوالي 4300 حريق غابات منذ عام حتى الآن، وذلك وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات، ولقد رأينا حوالي 16 يومًا متتاليًا من نشاط الحمل الحراري ، مع أكثر من 50000 صاعقة في فترة سبعة أيام، وتظل تلك الصواعق هي المحرك الأساسي لحرائق الغابات الجديدة التي بدأت حتى الآن هذا الموسم.