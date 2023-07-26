فرحتنا كبيرة .. ماذا قال طلاب الثانوية الأزهرية عن اتصال "الطيب" ؟

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، معرباً عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

دراسة العقيدة الصحيحة

حيث استقبل عبد الفتاح النجار، مكالمة هاتفية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، يعلمه فيها عن تفوق ابنته ياسمين النجار ، وحصولها على المركز الأول في الثانوية الأزهرية على المكفوفين.

وحصلت ياسمين عبد الفتاح النجار ، على نسبة 100% في نتيجة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي على المكفوفين ، معلنة عن سعادتها الغامرة بهذا التفوق والنجاح.

وقالت ياسمين النجار ، لصدى البلد ، إنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية في الثانوية الأزهرية، واجتهدت كثيرا في المذاكرة ، بمساعدة أسرتها ، وأساتذتها في المعهد الديني.

وأكدت ياسمين النجار، أن الأزهر الشريف، يهتم كثيرا بالمكفوفين ويدعم لهم الدعم الكامل خلال الدراسة، معربة عن أمنيتها بالإلتحاق بكلية أصول الدين ، لدراسة العقيدة الصحيحة ، ونشر منهج الأزهر الشريف الوسطي.

وحصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.

كرم ربنا كبير

فيما عبرت الطالبة أسماء عبد الله السماحي، ابنة محافظة كفر الشيخ، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية عن سعادتها وفرحتها بنجاحها المبهر والمشرف واتصال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بها وتقديم التهنئة لها هاتفياً، مشيرة إلى أنها سوف تتلحق بكلية الطب لتكون طبيبة تخدم مجتمعها.

وقالت الطالبة أسماء عبد الله، الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لـ «صدى البلد»، «الحمد لله والشكر لله.. بصراحة لم أكن أتوقع أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية لكن كرم ربنا كبير»، موضحة أنها لم تحدد ساعات معينة للمذاكرة بل كانت تجتهد حتى كلل الله تعبها وسهرها طوال العام بهذا النجاح الباهر والمشرف.

وتابعت: أهلي ومعلميني بذلوا معي جهداً كبيراً طوال العام والحمد لله على هذه النتيجة وإن شاء الله ربنا سوف ألتحق بكلية الطب وأجتهد أيضاً في الكلية حتى أكون طبية متفوقة ومتميزة حتى أستطيع أن أنفع وأخدم وطني.

فرحتنا لا توصف

ومن جانبها، عبرت والدة الطالبة أسماء عبد الله، عن سعادتها وفرحتها بنجاح ابنتها في الثانوية الأزهرية وحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفة «الحمد والشكر لله .. فرحتنا لا توصف .. تعبت كثير طول السنة وربنا كرمها بكرمه .. الحمد لله».

قال الطالب بلال محمد السيد من منطقة كفر الشيخ الأزهرية والحاصل على المركز الثاني في القسم الأدبي - كفيف ، إن نجاحه في الثانوية الأزهرية سبقه نجاحات أخرى منها تكريمه على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالمركز الثاني عام 2016 في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف.

أضاف بلال لـ صدى البلد أن هدفه كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر لنشر الدعوة الإسلامية باللغة الإنجليزية خارج البلاد تحت مظلة الأزهر الشريف، مشيرا إلى حفظه القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر.