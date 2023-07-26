هدية بوتين للمصريين .. بماذا وعدت روسيا خلال لقاء السيسي ؟

تتميز العلاقات المصرية الروسية بالصداقة والأخوة خاصة في الفترة الأخيرة، ويتعاون البلدان في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ويتطلع الطرفان لاستمرار التعاون الوثيق على أساس المصلحة المشتركة للبلدين ومراعاة قواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات مع مصر "تعززت" خلال السنوات الماضية، خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج.

الرئيس السيسي والرئيس بوتين

محطة الضبعة للطاقة النووية

وأشار بوتين خلال لقائه بالرئيس السيسي إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية "ينفذ حسب الخطة المعتمدة". وكانت شركة "ترانس ماش" الروسية الرائدة في صناعة القطارات، قد أعلنت أنها ستزود محطة الضبعة النووية للطاقة الكهرذرية في مصر بمحركات خاصة.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع السيسي: "العلاقات بين روسيا ومصر تعززت خلال السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا"، وأضاف الرئيس الروسي: "حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنة الماضية".

ومن جهته، قال السيسي إنه حريص على تلبية الدعوة لزيارة روسيا نظرا للعلاقات المتميزة بين البلدين. وتابع أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج إيجابية وحريصون على تفعيل مقررات القمة السابقة في سوتشى.

تولي روسيا اهتماما خاصا بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية، والتي تجمعها بها مصالح مشتركة، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة، رغم التحديات الواسعة التي تواجه تلك العلاقات، من بينها المنافسة العميقة مع أطراف ومحاور إقليمية ودولية على الأراضي الأفريقية.

وتسعى روسيا إلى تعميق تعاونها التجاري والاقتصادي مع دول القارة، لكسر حاجز الـ 20 مليار دولار وبلوغ مستويات أعلى تتوافق مع تلك العلاقات.

وعبّرت موسكو عن ذلك عملياً من خلال عديد من الفعاليات المشتركة مع دول القارة، فضلاً عن الزيارات والجولات الخارجية لمسؤولين روس خلال الفترات الأخيرة، من بينها مجموعة الجولات التي قام بها وزير الخارجية سيرجي لافروف، والتي عبر فيها عن ما توليه موسكو من اهتمام بتعزيز تلك العلاقات، في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطات غربية واسعة على وقع الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تسير نحو بناء الاشتراكات والمعاهدات مع جميع قوى العالم في مختلف القطاعات.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر البوابة الاستراتيجية لأفريقيا على جميع النواحي، وبالتالي الكثير من دول العالم تراهن الآن على الدولة المصرية وتريد عقد الشراكات والمعاهدات معها، متابعاً أن مصر تسير على قدم وساق لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية من خلال محاربة الإرهاب، محاربة الهجرة غير المشروعة بين الدول.

الرئيس السيسي والرئيس بوتين

العلاقات المصرية الروسية

كما تتميز العلاقات المصرية الروسية بالزخم وشهدت تطورا إيجابيا خلال السنوات الماضية، خاصة فى المجال الاقتصادى، ويتعاون الطرفان لتعزيز العلاقات الثقافية بينهما، التي تعد أفضل وسيلة لبناء حاضنة مستقرة وعلاقات ممتدة وثابتة، جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقتما كان الرئيس جمال عبدالناصر على سدة الحكم، حيث ساعد آلاف الخبراء السوفيت في إنشاء المؤسسات الإنتاجية بمصر، بينها السد العالي بأسوان ومصنع الحديد والصلب بحلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان – الإسكندرية، وتم إنجاز 97 مشروعًا صناعيًا بمساهمة الاتحاد السوفيتي، وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية.

ويعد التعاون المصري الروسي عميق الجذور وله تاريخ طويل في تطوره ويتشارك الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ويتعاونان في إطار المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كما أن مصر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، بلغ خلال 8 أشهر الأولى من العام 2021 نحو 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

ونمت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر.

وهناك علاقات وطيدة بين مصر وروسيا سواء عسكرية أو تجارية وغيرها منذ أكثر من 78 عاما، وكان من أهم ثمار هذا التعاون السد العالي ومصانع الحديد والصلب بحلوان ومصنع نجع حمادي للألومنيوم وغيرها من المصانع ومعظم مصانع قطاع الأعمال المصري بتكنولوجيا روسية.

وبلغت عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسي في مصر 400 شركة روسية بإجمالي استثمار 7.4 مليار دولار يوفر العديد من فرص العمل، ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس المتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ 8 مليارات دولار.

كما أن السياحة الروسية تمثل نسبة 25%؜ من إجمالي السياحة الوافدة لمصر، وقد تأثرت السياحة المصرية بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وكانت تبلغ أعداد السياح الروس 3.2 مليون سائح، ولكنها عادت، بعد قرار عودة الطيران الروسي لمصر من جديد قرار مهم جدا الاتفاق على عودة الرحلات الجوية والذي يعمل فيه أكثر من 3.5 مليون مصري.