عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صوته في القرآن أذهل الملايين.. ديبيروف مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

محمد ديبيروف
محمد ديبيروف

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو يتلو فيها المقرئ محمد ديبيروف،   من أذربيجان، القرآن الكريم بصوت جذب الملايين من المتابعين.

ومن بينها مقطع فيديو حصد 8 ملايين مشاهدة، ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [ القصص: 77].

txt

قارئ القِبلات الثلاث.. لماذا تحمل مسابقة القرآن اسم محمود علي البنا؟

txt

مليون جنيه للمركز الأول.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مسابقة القرآن الكريم العالمية

مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

وقد بدأ ديبيروف في نشر مقاطع الفيديو التي يتلو فيها القرآن قبل سنوات، ولكن لم يحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن. ومنذ بضعة أشهر، بدأت مقاطع الفيديو التي يتلو فيها القرآن بصوته الجميل في الانتشار على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستجرام وتيك توك.

ويتميز صوت ديبيروف بالتلاوة بطريقة مختلفة عن المُعتادة في الشرق الأوسط، حيث يجذب المستمعين بطريقة فريدة من نوعها، ويعبر عن تلاوته للقرآن بعمق وتأثير كبير على المستمعين.

وقد تمكن ديبيروف من جذب ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يشاركون مقاطع الفيديو الخاصة به ويعبرون عن إعجابهم الشديد بصوته وتلاوته.

وقال أحد المتابعين في التعليقات: "في ظل الاهتمام المتزايد بالقرآن وتلاوته، وخاصة بين الشباب في العالم العربي والإسلامي. ويعتبر صوت ديبيروف واحداً من الأصوات الشابة في هذا المجال".

السوشيال ميديا القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

ترشيحاتنا

4 غرز .. أول تعليق من رامي ربيعة بعد إصابته

زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مشروعات روسية واعدة في مصر

مطالب لجامعة الدول بالتدخل لمنع تهويد المواقع الأثرية داخل القدس لصالح إسرائيل|تفاصيل

بيان عاجل من أمريكا بعد عزل رئيس النيجر

في ذكراه.. تعرف على أفضل الأعمال الروائية للكاتب أسامة أنور عكاشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطفل يبكي عند رؤية لاعب مشهور يثير الجدل على السوشيال ميديا

هبة قطب تكشف علامات تشير لنجاح العلاقة الزوجية

امرأة حقيقية.. شاهد ياسمين الخطيب بفستان جريء تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ