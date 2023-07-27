صوته في القرآن أذهل الملايين.. ديبيروف مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو يتلو فيها المقرئ محمد ديبيروف، من أذربيجان، القرآن الكريم بصوت جذب الملايين من المتابعين.

ومن بينها مقطع فيديو حصد 8 ملايين مشاهدة، ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [ القصص: 77].

مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

وقد بدأ ديبيروف في نشر مقاطع الفيديو التي يتلو فيها القرآن قبل سنوات، ولكن لم يحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن. ومنذ بضعة أشهر، بدأت مقاطع الفيديو التي يتلو فيها القرآن بصوته الجميل في الانتشار على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستجرام وتيك توك.

ويتميز صوت ديبيروف بالتلاوة بطريقة مختلفة عن المُعتادة في الشرق الأوسط، حيث يجذب المستمعين بطريقة فريدة من نوعها، ويعبر عن تلاوته للقرآن بعمق وتأثير كبير على المستمعين.

وقد تمكن ديبيروف من جذب ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يشاركون مقاطع الفيديو الخاصة به ويعبرون عن إعجابهم الشديد بصوته وتلاوته.

وقال أحد المتابعين في التعليقات: "في ظل الاهتمام المتزايد بالقرآن وتلاوته، وخاصة بين الشباب في العالم العربي والإسلامي. ويعتبر صوت ديبيروف واحداً من الأصوات الشابة في هذا المجال".