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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تزايد عمليات الاحتيال.. خطوات تحميك من سرقة أموالك على واتساب

خطوات تحميك من سرقة
خطوات تحميك من سرقة أموالك على واتساب

ظهرت في الآونة الأخيرة عدة تحذيرات من خبراء للأمن السيبراني نظرا لتزايد عمليات الاحتيال على تطبيق WhatsApp واتساب، وسرقة مبالغ مالية كبيرة من المستخدمين، حيث يقوم المحتالون بانتحال الهوية عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك. 

 

ويبدأ المحتالون بوصول غير مصرح به إلى الملفات الشخصية للضحايا على تطبيق فيسبوك، وبمجرد الوصول ، يقوم المحتالون بالتواصل مع أصدقاء الضحايا من خلال تطبيق ماسنجر وواتساب. 

 

ويطُلب من المستلمين مشاركة رمز OTP المكون من 6أرقام ، والأمر المؤسف أن الضحية قد يشارك الكود مع المحتالين غير مدرك لعملية الاحتيال، ويعد رمز OTP للتحقق من واتساب، وبمجرد مشاركة الضحية للرمز، يتمكن المحتالون من الوصول إلى حسابات واتساب الخاصة بهم.

 

وبحسب تقرير من موقع India Today فإنه لمعالجة عملية احتيال اختراق واتساب ، يحذر الخبراء مستخدمي الإنترنت من إعادة توجيه الرسائل من جهات الاتصال المعروفة التي تطلب مشاركة رموز واتساب. 

 

كما ينصحون المستخدمين بعدم إرسال مثل هذه الرسائل الاحتيالية وتوخي الحذر ضد أي رسائل مشبوهة ، حتى من جهات الاتصال الخاصة بهم، كما أن هناك بعض إجراءات الأمان الإضافية التي يجب مراعاتها:

 

احذر من الرسائل المشبوهة 

كن حذرًا من الرسائل التي تطلب منك مشاركة أكواد واتساب ، خاصة من جهات الاتصال المعروفة.


تجنب إعادة توجيه مثل هذه الرسائل 

إذا تلقيت أي رسائل تطلب رموز واتساب أو معلومات حساسة ، فلا تعيد توجيهها إلى الآخرين.


تحقق من الطلبات مع جهات الاتصال 

إذا طلب شخص ما من قائمة جهات اتصال واتساب معلومات أو رموز حساسة ، حتى لو كانت معروفة لك ، فاتخذ الخطوة الإضافية للتحقق من الطلب من خلال وسيلة اتصال أخرى مثل مكالمة هاتفية أو محادثة شخصية.


تمكين التحقق من خطوتين 

يوفر واتساب ميزة التحقق من خطوتين التي تضيف طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك. قم بتمكينه بالانتقال إلى إعدادات واتساب ثم الحساب ث التحقق من خطوتين، وسيتطلب هذا رقم تعريف شخصيًا قمت بإعداده ، والذي سيكون مطلوبًا إذا كنت بحاجة إلى إعادة التحقق من رقم هاتفك على واتساب. 


الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة 

وإذا صادفت أي رسائل أو حسابات أو أنشطة مشبوهة على واتساب ، فأبلغها إلى واتساب أو سلطات إنفاذ القانون المحلية. 

 

 

 

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