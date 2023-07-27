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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يقلب الموازين.. موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل بسعر 3400 جنيه

يقلب الموازين..موبايل
يقلب الموازين..موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل بسعر 3

مع العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الهند يبيع موبايل نوكيا Nokia C32 بقيمة  16% ليصل سعره بعد الخصم إلى 9249 روبية هندية(أي ما يعادل 3400 جنيه مصري تقريبا ).

 

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C32

 

يقدم هاتف Nokia C32 ميزات رائعة حيث يتم تشغيله بواسطة المعالج الصيني Unisoc 9863A1 ويمكن أن توفر بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى ثلاثة أيام من العمل للهواتف.

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يحتوي الهاتف الذكي Nokia  C32 على شاشة نوع IPS HD LCD بقياس 6.5 بوصة بكثافة تبلغ 270 بكسل في البوصة.  ويضفي الجزء الخلفي من الزجاج المقوى للهاتف الذكي متعدد الاستخدامات مظهرًا وملمسًا فاخرًا.

يحتوي هاتف Nokia C32 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بهما خيار الوضع الليلي.  يوفر الوضع الليلي لقطات مذهلة في الإضاءة المنخفضة من كاميرات الهاتف.

يتوفر Nokia  C32 بلونين مختلفين هما الأسود و اللون الخوخي، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لهاتف ذكي اقتصادي.

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