عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات الأعياد ميلاد والأفراح

ميزة جديدة في واتساب
ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات الأعياد ميلاد والأفراح

يعمل تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة ميتا Meta، على إدخال عدة ميزات جديدة استجابةً لمطالب المستخدمين.

ويتم إجراء تحديث شامل للتطبيق لمواءمته مع إرشادات Material Design الخاصة بشركة جوجل. كان لدى واتساب على نظامي التشغيل iOS و Android تصاميم مختلفة سابقًا، ولكن الشركة تهدف إلى إنشاء تجربة تطبيق متسقة وموحدة عبر المنصتين.

فيمكنك الآن إنشاء مجموعة أثناء إعادة توجيه الرسائل وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo، يأتي تطبيق المراسلة مع الإصدار 2.23.16.3 بتحسينات ملحوظة للواجهة، بما في ذلك Material Design 3 وتصميم جديد لشاشة إشعارات الأمان. ولكن هناك ميزة جديدة مفيدة تمكن المستخدمين من إنشاء مجموعة جديدة أثناء إعادة توجيه الرسائل.

العملية بسيطة وفعالة. عند إعادة توجيه رسالة، يمكن رؤية رمز "إنشاء مجموعة" الجديد داخل شاشة الإعادة التوجيه. بمجرد الضغط على هذا الرمز، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة على الفور واختيار المشاركين لإضافتهم إليها. بمجرد إنشاء المجموعة، سيتم مشاركة الرسالة المعاد توجيهها تلقائيًا مع جميع أعضائها.

تساعد هذه الميزة الجديدة "إعادة التوجيه إلى مجموعة جديدة" المستخدمين ليس فقط على توفير الوقت، بل أيضًا على إنشاء مجموعات للمناسبات الخاصة أو الاهتمامات المشتركة. كما تمكن المستخدمين من الاتصال بأسهل طريقة ممكنة مع جهات الاتصال الخاصة بهم ومشاركة الرسائل التي تلهمهم في إنشاء مجموعة جديدة حول موضوع معين.

حتى الآن، يتم إطلاق هذه الميزة تدريجيًا على مجموعة محددة من مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قاموا بتحديث أحدث إصدارتجريبي لتطبيق واتساب لهواتف أندرويد من متجر Google Play. ومع ذلك، تخطط الشركة لتوسيع توفرها للمزيد من المستخدمين في الأيام القادمة.

بالإضافة إلى هذه الميزة، تعمل واتساب على إدخال تحسينات أخرى.ومن بين هذه التحسينات، أطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق واتساب لساعات Wear OS الذكية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رسائلهم بسهولة من معصمهم. كما قدمت تحديثًا ملحوظًا آخر، وهو القدرة على إرسال رسائل إلى جهات اتصال مجهولة دون الحاجة إلى حفظ أرقامهم، مما يسهل عملية الاتصال بشكل أكبر.

واتساب WhatsApp Meta ميتا أحدث مزايا واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

البانية يتراجع .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يوليو 2023

مسيرة مشرفة.. نبيل الحلفاوي يشيد بنجم الزمالك بعد قرار الاعتزال

سعر عيار 24 اليوم 27-7-2023

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتلقى خبرا سعيدا قبل البطولة العربية

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

يقلب الموازين.. موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل بسعر 3400 جنيه

بشرى للشباب.. انخفاض كبير في سعر PlayStation 5

هبوط تاريخي في السعر..خصم 53% على موبايل سامسونج الرائد S20

أخيرا.. تعرف على سعر وموعد إطلاق iPhone 15

متشتريش دلوقتي.. سامسونج هتنزل موبايل رخيص جدا قريبا |اعرف مواصفاته

لو النور بيقطع عندك..جهاز صغير ورخيص هيحميلك كل أجهزتك من التلف

تحذير لملايين السيدات.. ازاي تحمي صورك من السرقة والاستغلال

نوستالجيا.. HTC تعود من جديد مع موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولوية للملف التجاري.. تعرف على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية

راكب تخلص من حياته.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا بالجزائر| تفاصيل

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

إصابة وأزمة البديل.. أوسوريو يستعين بثلاثي الزمالك في البطولة العربية

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ