ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات الأعياد ميلاد والأفراح

يعمل تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة ميتا Meta، على إدخال عدة ميزات جديدة استجابةً لمطالب المستخدمين.

ويتم إجراء تحديث شامل للتطبيق لمواءمته مع إرشادات Material Design الخاصة بشركة جوجل. كان لدى واتساب على نظامي التشغيل iOS و Android تصاميم مختلفة سابقًا، ولكن الشركة تهدف إلى إنشاء تجربة تطبيق متسقة وموحدة عبر المنصتين.

فيمكنك الآن إنشاء مجموعة أثناء إعادة توجيه الرسائل وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo، يأتي تطبيق المراسلة مع الإصدار 2.23.16.3 بتحسينات ملحوظة للواجهة، بما في ذلك Material Design 3 وتصميم جديد لشاشة إشعارات الأمان. ولكن هناك ميزة جديدة مفيدة تمكن المستخدمين من إنشاء مجموعة جديدة أثناء إعادة توجيه الرسائل.

العملية بسيطة وفعالة. عند إعادة توجيه رسالة، يمكن رؤية رمز "إنشاء مجموعة" الجديد داخل شاشة الإعادة التوجيه. بمجرد الضغط على هذا الرمز، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة على الفور واختيار المشاركين لإضافتهم إليها. بمجرد إنشاء المجموعة، سيتم مشاركة الرسالة المعاد توجيهها تلقائيًا مع جميع أعضائها.

تساعد هذه الميزة الجديدة "إعادة التوجيه إلى مجموعة جديدة" المستخدمين ليس فقط على توفير الوقت، بل أيضًا على إنشاء مجموعات للمناسبات الخاصة أو الاهتمامات المشتركة. كما تمكن المستخدمين من الاتصال بأسهل طريقة ممكنة مع جهات الاتصال الخاصة بهم ومشاركة الرسائل التي تلهمهم في إنشاء مجموعة جديدة حول موضوع معين.

حتى الآن، يتم إطلاق هذه الميزة تدريجيًا على مجموعة محددة من مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قاموا بتحديث أحدث إصدارتجريبي لتطبيق واتساب لهواتف أندرويد من متجر Google Play. ومع ذلك، تخطط الشركة لتوسيع توفرها للمزيد من المستخدمين في الأيام القادمة.

بالإضافة إلى هذه الميزة، تعمل واتساب على إدخال تحسينات أخرى.ومن بين هذه التحسينات، أطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق واتساب لساعات Wear OS الذكية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رسائلهم بسهولة من معصمهم. كما قدمت تحديثًا ملحوظًا آخر، وهو القدرة على إرسال رسائل إلى جهات اتصال مجهولة دون الحاجة إلى حفظ أرقامهم، مما يسهل عملية الاتصال بشكل أكبر.