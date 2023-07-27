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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ65 ألف جنيه.. سامسونج تعلن عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Fold 5

أعلنت شركة سامسونج Samsung، من خلال حدث Galaxy Unpacked 2023، عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold 5، الذي يأتي كـ خليفة للهاتف القابل للطي الأكثر مبيعًا على مستوى العالم Z Fold 4.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، عالجت سامسونج أبرز عيوب Galaxy Z Fold 4، مع تصميم هاتف Galaxy Z Fold 5 الجديد، والذي أصبح يغلق بشكل مسطح تمامًا، بفضل تصميم المفصلة التي تطلق عليها الشركة اسم Flex Hinge، وهي عبارة عن هيكل مزدوج يعمل على نشر التأثيرات الخارجية، والتي توفر وضع Flex أكثر مرونة، حيث سيتمكن المستخدم من ضبط الهاتف في أي زاوية تقريبا لالتقاط الصور بدون استخدام اليدين أو تطبيقات تقسيم الشاشة.

 

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سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

ويُعد هاتف Galaxy Z Fold 5 أنحف أيضا بفضل وضع الطي المسطح وأخف وزنا بمقدار 10 جرامات عن سابقه، ويستخدم الهاتف هيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح، ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold 5، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176×1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز في الثانية، مع نسبة طول إلى عرض قدرها 21.6:18.

وزودت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 5، بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316×904 بكسل ونسبة طول إلى عرض قدرها 23.1:9، وكثافة قدرها 402 بكسل في البوصة، ومعدل تردد يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Galaxy Z Fold 5

وحصل هاتف Galaxy Z Fold 5، على أسرع شريحة محمولة متوفرة في العالم وهي شريحة ثمانية النوى من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل للأولى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثانية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، أما الثالثة، فهي مخصصة لتصوير العمق بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومعدل تقريب بصري قدره 3x.

Galaxy Z Fold 5

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهو يمتاز بوجود كاميرا أمامية أخرى تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة. ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

Galaxy Z Fold 5

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتميز بقارئ لبصمات الأصابع في زر جانبي، وقالت سامسونج أن الهاتف يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 3 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، وحصريا عبر المتجر الرسمي للشركة يتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 1900 يورو (أي ما يعادل 65 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Galaxy Z Fold 5
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