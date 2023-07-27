هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

ينتشر فى الوقت الحالى التين الشوكي في الأسواق والكثير يفضل تناوله كبار وصغار، وتتحدث الكثير من وسائل الإعلام عن فوائده ولكن يبقي السؤال هل هناك فئة ممنوعة من تناول التين الشوكي ؟

من هم الممنوعون من تناول التين الشوكي ؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن تناول التين الشوكي آمن ومفيد لمعظم الأشخاص ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجب تجنبه فيها:

من يعانون من حساسية تجاه التين الشوكي أو أي من مكوناته، الحساسية قد تسبب طفح جلدي أو حكة أو صعوبة في التنفس.

مرضى الكلى: التين الشوكي غني بالبوتاسيوم الذي قد يتراكم في الجسم إذا كانت وظائف الكلى منخفضة.

مرضى القلب: يحتوي التين الشوكي على كميات كبيرة من البوتاسيوم التي قد تؤثر على ضربات القلب عند بعض المرضى.

النساء الحوامل: يحتوي التين الشوكي على مواد قد تحفز الرحم، لذا ينصح بتجنبه في بداية ونهاية الحمل.

مرضى السكري: يحتوي التين الشوكي على سكريات طبيعية تؤثر على مستوى السكر في الدم.

من يتناولون أدوية مسهلة أو مدرة للبول: التين الشوكي قد يزيد من تأثير هذه الأدوية.

لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول التين الشوكي إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات.