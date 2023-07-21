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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

صدى البلد

مربي التين الشوكي من اجمل انواع المربي واكثرها قيمة غذائية  ولاتحتاج الا  ٣ مكونات و بطريقة سهلة
المقادير:
 تين مقشر و مقطع أرباع
 كوب سكر 
ملعقة  عصير ليمون 
الطريقة:
١- في وعاء عميق يوضع التين المقطع و السكر و عصير الليمون و يقلب جيدا معا
٢-يوضع التين في الثلاجة لمدة علي الاقل ساعة و ممكن ليلة كاملة
٣-يوضع التين و السكر علي نار عالية حتي تغلي و نزيل الريم او الشوائب التي تظهر علي سطح التين ثم نهدي النار تماما لمدة نصف ساعة الي ٤٥ دقيقة 
٤- بعد مرور نصف ساعة نختبر المربي بملعقة بحيث نضع الملعقة في المربي ثم نخرجها و نتركها تبرد قليلا اذا تماسكت المربي علي سطح الملعقة يعني أنها نضجت و ترفع عن النار او نتركها علي النار حتي نحصل علي قوام مناسب
٥-بعد نضج المربي توضع و هي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة و تغلق جيدا ثم تقلب علي جهة الغطاء حتي تبرد تماما  
ملحوظة 
طريقة تعقيم  البرطمان بوضعها في ماء ساخن لتغلي و تترك لتجف 
عند استخدام المربي البيتي او الجاهزة نستخدم ملعقة جافة و نظيفة لعمر أطول للمربي و بالهنا والشفا 
 

التين الشوكي مربى التين الشوكي طريقة عمل مربى مربى تين شوكى

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