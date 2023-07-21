مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

مربي التين الشوكي من اجمل انواع المربي واكثرها قيمة غذائية ولاتحتاج الا ٣ مكونات و بطريقة سهلة

المقادير:

تين مقشر و مقطع أرباع

كوب سكر

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:

١- في وعاء عميق يوضع التين المقطع و السكر و عصير الليمون و يقلب جيدا معا

٢-يوضع التين في الثلاجة لمدة علي الاقل ساعة و ممكن ليلة كاملة

٣-يوضع التين و السكر علي نار عالية حتي تغلي و نزيل الريم او الشوائب التي تظهر علي سطح التين ثم نهدي النار تماما لمدة نصف ساعة الي ٤٥ دقيقة

٤- بعد مرور نصف ساعة نختبر المربي بملعقة بحيث نضع الملعقة في المربي ثم نخرجها و نتركها تبرد قليلا اذا تماسكت المربي علي سطح الملعقة يعني أنها نضجت و ترفع عن النار او نتركها علي النار حتي نحصل علي قوام مناسب

٥-بعد نضج المربي توضع و هي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة و تغلق جيدا ثم تقلب علي جهة الغطاء حتي تبرد تماما

ملحوظة

طريقة تعقيم البرطمان بوضعها في ماء ساخن لتغلي و تترك لتجف

عند استخدام المربي البيتي او الجاهزة نستخدم ملعقة جافة و نظيفة لعمر أطول للمربي و بالهنا والشفا

