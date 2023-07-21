مغذية ولذيذة ..طريقة عمل التين الشوكي

مربي التين الشوكي من اجمل انواع المربي واكثرها قيمة غذائية ولاتحتاج الا ٣ مكونات و بطريقة سهلة
المقادير:
تين مقشر و مقطع أرباع
كوب سكر
ملعقة عصير ليمون
الطريقة:
١- في وعاء عميق يوضع التين المقطع و السكر و عصير الليمون و يقلب جيدا معا
٢-يوضع التين في الثلاجة لمدة علي الاقل ساعة و ممكن ليلة كاملة
٣-يوضع التين و السكر علي نار عالية حتي تغلي و نزيل الريم او الشوائب التي تظهر علي سطح التين ثم نهدي النار تماما لمدة نصف ساعة الي ٤٥ دقيقة
٤- بعد مرور نصف ساعة نختبر المربي بملعقة بحيث نضع الملعقة في المربي ثم نخرجها و نتركها تبرد قليلا اذا تماسكت المربي علي سطح الملعقة يعني أنها نضجت و ترفع عن النار او نتركها علي النار حتي نحصل علي قوام مناسب
٥-بعد نضج المربي توضع و هي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة و تغلق جيدا ثم تقلب علي جهة الغطاء حتي تبرد تماما
ملحوظة
طريقة تعقيم البرطمان بوضعها في ماء ساخن لتغلي و تترك لتجف
عند استخدام المربي البيتي او الجاهزة نستخدم ملعقة جافة و نظيفة لعمر أطول للمربي و بالهنا والشفا