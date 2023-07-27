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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب التراجع على مستوى جميع الأعيرة خاصة بعد حالة الاضطراب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الشهور الماضية  حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق حوالي 2170 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وسجلت   أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر حالة من الاستقرار الأمر الذي يعد فرصة جيدة من أجل شراء الشبكة للمقبلين على الزواج أو فرصة جيدة لراغبي الاستثمار.

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بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

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«اشتري قبل فوات الأوان» | مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد الشهادات الدولارية

ويحرص الكثير من المواطنين على الإلمام ومعرفة أسعار الذهب خاصة فى ظل اضطراب الأسعار على مستوى العالم ورغبة من البعض في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة.

أهمية أسعار الذهب

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية خاصة عند المقبلين على الزواج حيث يتابع هؤلاء المعدن الأصفر من أجل شراء الشبكة بسعر مناسب .

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم في الأسواق كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,469 شراء 2,480
عيار 22 بيع 2,263 شراء 2,273
عيار 21 بيع 2,160 شراء 2,170
عيار 18 بيع 1,851 شراء 1,860
عيار 14 بيع 1,440 شراء 1,447
عيار 12 بيع 1,234 شراء 1,240
الاونصة بيع 76,773 شراء 77,128
الجنيه الذهب بيع 17,280 شراء 17,360
الكيلو بيع 2,468,571 شراء 2,480,000

وتعد أسعار الذهب محل اهتمام للعديد من المواطنين سواء الراغبين تحديد الوقت المناسب للشراء من أجل الشبكة أو الاستثمار أو للراغبين في تحديد الوقت المناسب بالنسبة لهم من أجل البيع وتحقيق ربح.
 
سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي وصلت أسعار الذهب  إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار.

وارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1977.13 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

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سعر الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

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التموين تبعث رسالة طمأنة: الذهب مخزن للقيمة والأسعار مستقرة ومتزنة

 

وفيما يخص للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 % إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1264.64 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عالميا

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