سعر الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

شهد سعر الذهب في مصر استقرار مع أول معاملات اليوم الخميس الموافق 27 -7-2023، في محلات الصاغة.

وانخفض المعدن الأصفر بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد منذ مطلع الأسبوع الجاري في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21



وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء.

عيار 24



وبلغ سعر عيار 24 نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1851 جنيها للشراء.

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.28 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في السوق العالمي



وأظهرت أسعار الذهب ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يأتي هذا في ظل توقعات برفع الفائدة ربع درجة مئوية وتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.



سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1971 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

الأيام الأخيرة شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة حيث تجنب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة وذلك في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

التوقعات حالياً في الأسواق تشير إلى قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، على أن يشير البنك إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم في يونيو والتباطؤ الذي بدأ في الظهور في بيانات قطاع العمالة.

بينما هناك توقعات في الأسواق باحتمال يصل إلى 35% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع ثاني لأسعار الفائدة في اجتماع شهر نوفمبر القادم.



الجدير بالذكر أن التصريحات الأخيرة من قبل الفيدرالي ورئيسه جيروم باول قد أشارت إلى استمرار اعتماد البنك الفيدرالي على البيانات الاقتصادية عن اتخاذ قرارات الفائدة، إلى جانب الإشارة إلى حاجة البنك لرفعين إضافيين للفائدة خلال النصف الثاني من العام، لذلك هناك ترقب كبير في الأسواق لما سيصدر عن الفيدرالي اليوم.



التركيز الأكبر سيكون على البيان المصاحب لقرار الفائدة اليوم بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك في المؤتمر الصحفي، بينما هناك احتمال أكبر أن يشير رئيس البنك جيروم باول بشكل غير مباشر إلى استمرار ترقب معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك وأن يكون البنك مستعد للتدخل برفع آخر للفائدة عند الحاجة لذلك.



الجدير بالذكر أن قرارات رفع الفائدة تعد أخبار سلبية بالنسبة لأسواق الذهب، كون المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع الفائدة.