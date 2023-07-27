عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين المصري والفيتنامي

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور "تران لو كوانج"، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومن الجانب الفيتنامي "فام ثان ها"، نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي.

وخلال لقائه مع وفد البنك المركزي لجمهورية فيتنام، أعرب نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بالوفد الفيتنامي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية للتعاون المثمر بين البلدين والذي جسدته زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لمصر اليوم، مؤكداً استعداد البنك المركزي المصري لتقديم مختلف التيسيرات والخبرات لتلبية احتياجات البنك المركزي الفيتنامي من نقل المعرفة للكوادر المصرفية، إلى جانب تبادل الخبراء والبرامج التدريبية بين الجانبين.

وتسهم الاتفاقية الموقعة في تعزيز تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية، كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي؛ بهدف تعزيز التطور والنمو في كل من البلدين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

لن تستمر طوال الصيف.. تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 .. ظهرت رسمياً

بعد عزله من منصبه.. روسيا تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر

سفيرة البحرين بالقاهرة: نقدر لمصر مواقفها الثابتة لرفعة الأمة العربية

الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن

نهضة شاملة في مطارات سيناء.. العريش يتأهب وسانت كاترين يستعد للتشغيل

مفاجأة في الذهب والدولار.. ماذا يعني قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

هل يمكن للأمهات الحوامل اللجوء إلى العلاج النفسي؟

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي ..فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ