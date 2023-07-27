أوقاف البحيرة: استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الاطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي و الرقابة والمتابعة بالمحافظة لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الاكثر احتياجا بالبحيرة.

وأشادت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي ، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها .

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.