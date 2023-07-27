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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحيرة: استلام 2 طن لحوم صكوك إطعام لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الأكثر احتياجاً

أوقاف البحيرة
أوقاف البحيرة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أنه تم استلام 2 طن لحوم من صكوك الاطعام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي و الرقابة والمتابعة بالمحافظة لتوزيعها على مستحقيها بالقرى الاكثر احتياجا بالبحيرة.

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وأشادت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام  بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية إحتياجاتهم ، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي ، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها .

ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.

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