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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد ضد السد.. طرد وتعادل سلبي في أول 45 دقيقة بالبطولة العربية

مباراة الوداد والسد
مباراة الوداد والسد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الوداد المغربي والسد القطري، المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وأشهر الحكم المصري محمود البنا، البطاقة الحمراء في وجه قائد الوداد يحيى جبران في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على لاعب السد بيدرو في منتصف الملعب.

وتضم المجموعة الثانية في البطولة العربية أندية الوداد المغربي والسد القطري وأهلي طرابلس والهلال السعودي.

ويدير مباراة الوداد المغربي والسد القطري طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، ومحمود عاشور لتقنية الفيديو.

ويمثل الزمالك مصر في البطولة العربية، إذ يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي، ومن المقرر أن يستهل الفارس الأبيض مشواره في البطولة غدا الجمعة بمواجهة الاتحاد المنستيري.

وتحتضن المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس، ويحصل البطل على مكافأة مالية ضخمة قيمتها 6 ملايين دولار.

الوداد السد القطري البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال محمود البنا الزمالك

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