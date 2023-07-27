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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يحطم آمال أوكرانيا بشأن مقاتلات "إف-16"

إف- 16
إف- 16

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن القوات الروسية ستدمر بسهولة مقاتلات إف -16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا، كما فعلت بالفعل مع معدات أخرى لحلف شمال الأطلسي.

وقال جونسون: " روسيا لديها آلاف المقاتلات التي يمكنها التعامل بسهولة مع طائرات إف-16. ولن يغير تسليمهم أي شيء بالنسبة لأوكرانيا. ستكون مجرد لعبة أخرى لموسكو".

وأوضح أن “تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة أدى إلى حقيقة أن القوات الروسية خلال العملية الخاصة لن تجرد أوكرانيا من السلاح فحسب، بل أيضًا حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن جميع الأسلحة الغربية أثبتت أنها أهداف سهلة لموسكو وأظهرت عدم فعاليتها في الصراع الأوكراني.

ولفت جونسون الانتباه أيضًا إلي أن الإرسال المخطط لمقاتلات غربية إلى القوات المسلحة الأوكرانية هو نوع من لفتة سياسية تهدف إلى زيادة عقود الدفاع.

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وأوضح أنه في الوقت نفسه، لن يؤثر هذا القرار بأي حال من الأحوال على موقع كييف في مسرح العمليات.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي،  جون كيربي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن توريد مقاتلات إف-16 الأمريكية إلى أوكرانيا يمكن أن يبدأ في نهاية هذا العام ، لكنه أقر بأنه من غير المرجح أن يغير مسار الصراع.

المخابرات المركزية الأمريكية القوات الروسية

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