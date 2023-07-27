طائرة عسكرية فرنسية تهبط في مطار النيجر رغم إغلاق المجال الجوي

بحسب وسائل إعلام عربية، هبطت طائرة عسكرية فرنسية في النيجر، اليوم الخميس، رغم إغلاق المجال الجوي من قبل الانقلابيين.

وتشهد النيجر حالة من الاضطراب السياسي بعد إعلان عسكريين عن إزالة الرئيس محمد بازوم من السلطة يوم الأربعاء الماضي.

وقد أغلقوا الحدود وفرضوا حظر التجول وتعليق جميع المؤسسات في البلاد.

ومن جانبها، أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه تطورات الأوضاع في النيجر وتضامنها مع شعبها. كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الوضع في النيجر يناقش على هامش القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج.