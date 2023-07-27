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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أحمد أبو اليزيد يستعرض إجراءات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والأوبئة

صدى البلد

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة  جامعة عين شمس، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والأوبئة، لافتا إلى أن مصر استضافت مؤتمر المناخ العالمي Cop 27 وأشادت جميع  دول العالم بدور مصر، كما أشادت  منظمة الـ FAO بدور مصر في عملية إدارة الغذاء خلال جائحة كورونا ومصر استطاعت تجنب نقص السلع الغذائية رغم التعداد السكاني الكبير. 

 

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات   أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية اتخذت خطوات استباقية في مواجهة تغيرات المناخ، وأطلقت العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" لتنمية حياة أهالينا في القرى والنجوع بكافة المحافظات لتطوير الريف المصري ،وان ذلك له علاقة أيضا بالأمن الغذائي، مؤكدا انه لولا وجود خطة استباقية  مرنة لدى الدولة المصرية لإضافة رقعة زراعية جديدة من خلال مشروع الـ 100 ألف فدان زراعة محمية وخطة الـ 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة الذي نواته مستقبل مصر ومنزرع  فيه 460 ألف فدان وإعادة تدوير المياه واستغلالها مرة أخرى وتنمية شمال سيناء بما يقترب من 600 ألف فدان بجانب إحياء مشروع توشكى يقترب من نصف مليون فدان حيث أن هذه المشروعات تعطي مجابهة ونوع من الأمن الغذائي والاستدامة وأيضا خطة استراتيجية خاصة بالتغيرات المناخية والتنبؤ بها والتأمين على المزارعين ومنع التعدي على الحاصلات الزراعية ومنع التصحر والتوسع الرأسي من خلال الابتكار وأفكار جديدة تستطيع مواجهة  كل هذه التغيرات المناخية، وكل ذلك تساعد فيه الـ FAO ومصر قدرت أن تضع استراتيجية وطنية للتغير المناخي يصل إلى عام 2030 فيما يتعلق بالجانب الزراعي الجانب التنموي ذات الصلة بالزراعة والاستدامة من خلال المدن الجديدة.

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