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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر: بوركينا فاسو في خطر بسبب تهريب السلاح من أوكرانيا

أليكسي سالتيكوف
أليكسي سالتيكوف

حذرت روسيا من خطر نقل وتهريب الأسلحة الغربية من أوكرانيا، إلى بوركينا فاسو، وتقع في أيدى عناصر إجرامية تتحرك إلى مناطق أخرى في العالم.

وأكد أليكسي سالتيكوف، السفير الروسي في بوركينا فاسو وكوت ديفوار، اليوم الخميس، إن موسكو حذرت مرارا وتكرارا من أن الأسلحة التي يضخ بها الغرب أوكرانيا تجد طريقها إلى السوق السوداء وينتهي بها الأمر في أيدي عناصر إجرامية ، ثم تتحرك في جميع أنحاء العالم، ونوه إلى أن الحدود بين دول منطقة الساحل سهلة الاختراق، مما يسهل تهريب الأسلحة الغربية، التي تم توريدها أصلا إلى كييف، إلى إفريقيا، وبالتالي تشكل تهديدًا لاستقرار بوركينا فاسو، وفقا لتصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية غير الرسمية.

ولفت السفير الروسي، إلى تصريحات الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، في نوفمبر 2022 إلى الحاجة إلى حماية أفضل للحدود في حوض بحيرة تشاد، مستنكرًا الصراع في أوكرانيا باعتباره مصدرا لانتشار الأسلحة في المنطقة.

وقال "بخاري" أمام القمة السادسة عشرة لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا، إنه على الرغم من النجاحات التي حققتها قوات فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات والعمليات الوطنية المختلفة الجارية في المنطقة، لا تزال التهديدات الإرهابية قائمة. تلوح في الأفق كبيرة.

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وفي الصيف الماضي، أعربت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" عن قلقها من أن ينتهي المطاف ببعض الأسلحة الموجهة لنظام كييف في السوق السوداء وفي أيدي المجرمين.

أوكرانيا بوركينا فاسو روسيا

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