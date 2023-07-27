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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجودو المصري يتربع على عرش أفريقيا بـ14 ميدالية في بطولة الشباب

الجودو
الجودو

 

تربع المنتخب الوطني للجودو على عرش القارة السمراء خلال مشاركته في منافسات بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليا في مدغشقر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الأفريقية والعربية.

وحصد المنتخب الوطني كأس البطولة بعد الفوز بـ14 ـميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات منتخب مصر كالتالي:

اللاعبون:
عمار أبو هاشم (73 كجم) – ميدالية ذهبية
علي عبد العال (81 كجم) – ميدالية ذهبية
عمر الرملي (90 كجم) – ميدالية ذهبية
زياد الدالي (81 كجم) – ميدالية فضية
يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية
كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) – ميدالية فضية
هادي حسين (100 كجم) – ميدالية برونزية
عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – ميدالية برونزية

اللاعبات:
فاطمة غانم (63 كجم) – ميدالية ذهبية
آية جاب الله (78 كجم)  - ميدالية ذهبية
ندى فايز (52 كجم) – ميدالية فضية
فريدة مجدي (70 كجم) – ميدالية فضية
فرح أشرف (فوق 78 كجم) – ميدالية فضية
تسنيم رشدي (57 كجم) – ميدالية برونزية

وشارك منتخب الشباب في منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم كل من:

اللاعبون
يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم).

اللاعبات
فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).)

ومن المقرر أن تختتم غدا بطولة أفريقيا للشباب بمنافسات الفرق، على أن تنطلق يوم السبت منافسات البطولة الأفريقية للناشئين، والتي يشارك بها منتخبنا أيضا بقائمة تضم كل من:

اللاعبون
مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم).

اللاعبات
أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).)

يترأس عمرو مكرم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو بعثة منتخب الشباب، فيما يتولى أحمد صبرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين خلال مشاركتهم في البطولة الأفريقية.

وشهدت منافسات البطولة الأفريقية للشباب مشاركة 17 منتخبا بإجمالي 138 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 75 لاعبا و63 لاعبة، فيما يشارك في بطولة أفريقيا للناشئين 18 منتخبا بإجمالي 118 لاعبا ولاعبة بواقع 62 لاعبا و57 لاعبة.

المنتخب الوطني للجودو بطولة افريقيا كأس البطولة

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