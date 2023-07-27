فضيحة دولية.. عضو بمجلس الأمة يوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس وزراء الكويت

أبرزت صحيفة الرأي الكويتية رسالة عضو مجلس الأمة في البلاد النائب مرزوق الغانم لرئيس الوزراء، قائلا إنه يوجه رسالة واضحة للأخ رئيس مجلس الوزراء بأن سمعة الكويت ليست لعبة.

وذكر الغانم في رسالته: «عندما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من كل الشبهات التي دارت حول هذا الموضوع قمت انت وحكومتك بوأد الطلب بمساعدة نواب أحمد الفهد في البرلمان.. وماذا كانت النتيجة الآن؟ نحن اليوم أمام فضيحة دولية مست بسمعة الكويت وأهلها برغم أن أهل الكويت بريئون من تلك التصرفات، وعليه فإن أمامك فرصة أخيرة باتخاذ إجراء واضح تجاه من اساء لسمعة الكويت وأهلها».



وأضاف الغانم: «إذا لم تتخذ الإجراء الذي يحفظ سمعة الكويت وينهي هذا الملف المشبوه، فسأتخذ الإجراء الذي يبرئ أهل الكويت من هذه الأفعال ولن أحنث بقسمي في ما يتعلق بالحفاظ على سمعة الكويت ومكانتها بمساندة كل الغيورين على اسم الكويت».

