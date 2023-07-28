مديرة سابقة في تويتر تنتقد إيلون ماسك: يحيط نفسه بالمنافقين

أحدث الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" ضجة كبيرة منذ استحوذاه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ليتصدر بعدها اسمه العناوين الأولى من الصحف ومواقع التواصل، ليس بسبب نجاحه وبراعته في الإدارة بل العكس تماما، لاحقته المشاكل مثل ظله.

وفقًا لتقرير نيويورك تايمز ، قامت إستر كروفورد، مديرة تنفيذية سابقة في تويتر تم فصلها والتخلي عن خدماتها بإصدار مقطع فيديو مدته 14 دقيقة على صفحتها على تويتر تروي فيه قصتها بعد أن تولى ماسك زمام أمور المؤسسة.

كما أوضحت إستر وجهة نظرها الشخصية في "ماسك" أثناء استرسالها في الحديث وقالت إنها تعتقد أن إيلون ماسك يفتقر إلى التعاطف في القيادة ويقوم باتخاذ القرارات بناء على الحدس الشخصي. إستر كروفورد كانت مديرة قسم المنتجات في Twitter وتصف نفسها مؤخرا بأنها تلك التي كانت تنام في شركتها السابقة قبل الاستغناء عنها، sleeping in ex product @Twitter

تويتر

قالت إستر كروفورد في مقطع الفيديو إنه قبل أن يتولى ماسك إدارة تويتر، كانت الشركة أشبه بـ "دارًا لرعاية المسنين" وبالكاد كان يطرد أي موظف، ولكن بعد أن تولى ماسك المسؤولية الوضع تغير بالكامل، وقام بتسريح أكثر من نصف موظفي الشركة في غضون بضعة أشهر فقط.

فتحت إستر كروفورد قلبها أثناء حديثها، وحكت كيف تحولت مشاعرها بعد صفقة استحواذ ماسك على تويتر وأنها منذ ذلك الوقت لم يعد لديها أي إحساس بالأمان النفسي داخل الشركة ، خاصة وأنه قد يتم طرد كل الموظفين بلا أي أسباب منطقية.

إيلون ماسك

كما حذرت من أن ماسك يحيط نفسه بشلة من الموظفين المتزلفين المنافقين الذين يرددون فقط ما يريد أن يسمعه، مجرد صدى لصوته، كما زعمت أن ماسك يجب أن يكون أكثر تواضعا وعقلانية مع أولئك الأكثر خبرة منه والموظفين الذين لديهم البيانات والمعلومات، وأنها آخر فترة في عملها بالشركة كانت "محبطة" خاصة مع استخدام ماسك الكثير من التكتيكات لطرد الموظفين.

وأضافت إستر "ماسك لديه قدرة خطيرة على خلق مجتمع من الجماهير المتعصبة، هؤلاء المشجعين المتعصبين سيدعمون بثبات كل ما يقوله ماسك ، كما أنه يحصل أيضًا على ثقة بالنفس كافية من هؤلاء المشجعين المتعصبين، من الصعب على الناس فهم شخصية ماسك وكيفية التعامل معه، بالرغم أنه يحيط نفسه بالمنافقين غلا أن وصلات النفاق المبالغ فيها قد تؤدي إلى نوبة غضب عارمة ومفاجئة من ماسك ويتم طرده سريعا كما أن مشاركة الأخبار السيئة معه وأن هناك مشكلة في العمل، قد تكلفك فقدان وظيفتك أيضا".

واختتمت إستر كروفورد كلامها بأنها الآن تدرك أن الاستغناء عنها في تويتر بعد طردها في فبراير ، "أفضل هدية" حصلت عليها على الإطلاق، وأنها تستمتع بوقتها بدون مشاكل "ماسك"، وهي حاليا في فترة إجازة مفتوحة للسفر والاستمتاع بالحياة.